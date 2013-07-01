Хорватия стала 28-м членом Евросоюза

Хорватия в ночь на 1 июля официально вступила в Европейский Союз, став 28-м членом организации, сообщает РИА Новости.

Столица Загреб и десятки других городов встретили новый статус страны в праздничной атмосфере - концертами, представлениями и фейерверками на центральных площадях. Неизменной чертой праздника является исполнение гимна Евросоюза "Ода к радости".

На КПП в Баяково на хорватско-сербской границе в присутствии официальных лиц и журналистов торжественно открыта табличка со знаком Евросоюза. Одновременно на КПП Брегана между Хорватией и Словенией убрали знак "Таможенное управление Республики Хорватии", что символизирует упразднение таможенных барьеров Хорватии с другими странами ЕС.

С понедельника представители Хорватии начинают работу в органах Евросоюза. В Еврокомиссии страна получила кресло комиссара по защите прав потребителей, которое займет Невен Мимица. До сих пор он был вице-премьером в правительстве Хорватии.

В Европарламенте (766 членов после вступления Хорватии) у страны 12 мест. Их займут представители партий, показавших лучшие результаты на первых в истории страны выборах в Европарламент 14 апреля этого года. Голосование тогда было отмечено низкой явкой - около 21% (право голоса имели 3,74 млн человек).

Делегация Евросоюза в Хорватии, работавшая в Загребе с 2000 года, была закрыта 30 июня, с 1 июля на ее месте открывается представительство Еврокомиссии. Хорватский становится 24-м официальным языком ЕС.

Напомним, Украина планирует в ноябре 2013 года на саммите «Восточное партнерство» в Вильнюсе подписать с ЕС Соглашение об ассоциации.

Справка УНИАН. Европе́йский сою́з — экономическое и политическое объединение 28 европейских государств (Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция и Эстония). Нацеленный на региональную интеграцию, ЕС был юридически закреплён Маастрихтским договором в 1992 году (вступившим в силу 1 ноября 1993 года) на принципах Европейских сообществ.

С помощью стандартизированной системы законов, действующих во всех странах союза, был создан общий рынок, гарантирующий свободное передвижение людей, товаров, капитала и услуг, включая отмену паспортного контроля в пределах Шенгенской зоны, в которую входят как страны-члены, так и другие европейские государства. Будучи субъектом международного публичного права, Евросоюз имеет полномочия на участие в международных отношениях и заключение международных договоров.

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