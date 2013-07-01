С 1 июля оформить визу в страны ЕС станет проще

Брюссель. С сегодняшнего дня вступило в силу соглашение о дальнейшем упрощении визового режима между Украиной и Европейским Союзом.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соглашение, подписанное 23 июля 2012 года, предусматривает внесение изменений в соглашение об упрощении оформления виз.

Изменения предусматривают дальнейшее упрощение в требованиях по предоставлению документов при подаче заявок на визы для журналистов и водителей международных грузовых и пассажирских перевозок, а также упрощение для технического персонала, который сопровождает журналистов, близких родственников граждан одной из стран ЕС, лиц, которые сопровождают путешествующих с целью решения медицинских проблем, представителей гражданского общества, которые направляются для участия в семинарах, тренингах и т.п., лиц, которые едут для участия в международных выставках симпозиумах и семинарах, а также представителей религиозных организаций, которые принимают участие в официальных трансграничных программах сотрудничества ЕС.

Новые договоренности также предусматривают более четкое определение: кому, когда и на какой период должны выдаваться многократные визы.

Так, многократные визы сроком действия 5 лет должны выдаваться членам национальных и региональных правительств и парламентов, конституционных и высших судов, постоянным представителям официальных делегаций, которые представляют Украину на встречах, консультациях и переговорах, партнерам, супругам, детям и родителям граждан Украины, которые легально проживают на территории стран ЕС, а также бизнесменам, которые регулярно посещают Европу с бизнес-целями.

Кроме того, новые изменения предусматривают, что 5-летние многократные визы должны предоставляться национальным региональным прокурорам, их заместителям, супругам, детям и родителям, которые посещают граждан ЕС, проживающих на территории страны гражданства, а также представителям технического персонала, обслуживающего журналистов.

Многократные визы сроком действия в один год должны предоставляться водителям, осуществляющим международные грузовые или транспортные перевозки, персоналу международных поездов, лицам, принимающим участие в научных, культурных и спортивных событиях, участникам международных спортивных соревнований, представителям гражданского общества, которые часто путешествуют в страны-члены ЕС с целью участия в семинарах и конференциях, лицам, которые принимают участие в международных выставкам и конференциях, представителям религиозных организаций.

Документ также предусматривает возможность безвизовых путешествий для владельцев биометрических служебных паспортов на период до 90 дней в течение 180 дней.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины ратифицировала новое соглашение 22 марта этого года, а Европарламент – 18 апреля.