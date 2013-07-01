Рыбак рассказал, какие законопроекты Рада планирует рассмотреть на последней пленарной неделе

На этой неделе Верховная Рада Украины планирует рассмотреть 5 евроинтеграционных законопроектов и ряд кадровых вопросов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента председатель ВР Владимир Рыбак.

Он напомнил, что текущая неделя является последней пленарной неделей второй сессии Верховной Рады.

В то же время, по словам Рыбака, поступают предложения о продлении работы парламента в пленарном режиме на будущей неделе, а также предлагается в среду работать не полдня в пленарном режиме, а весь день.

Рыбак предложил лидерам фракций высказаться по этому вопросу.

Он отметил, что завтра парламент планирует рассмотреть проект постановления о смете ВР на 2013 год. Также предусмотрено рассмотреть вопрос о прекращении полномочий члена Центральной избирательной комиссии Владимира Шаповала, который является председателем ЦИК, а также о назначении на должность члена ЦИК Александра Копыленко.

По словам Рыбака, также в повестке дня - вопросы об избрании члена Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания и назначении членов Высшего совета юстиции.

Как сказал Рыбак, в четверг, 4 июля, запланировано рассмотрение проекта постановления об основных направлениях бюджетной политики на 2014 год.