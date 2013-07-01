Анонс на 2 июля

* Ассоциация "Украинский ядерный форум" проведет Международную конференцию "Европейский выбор: новые возможности и вызовы для украинской атомной энергетики". Программой конференции предусмотрено проведение трех тематических заседаний: Энергетическое сообщество - шаг на пути в Европу; Атомная энергетика в условиях современного рынка: опыт стран Евросоюза; Перспективы развития атомной энергетики Украины и реформирования рынка электроэнергии. В 14-20 - пресс-конференция с участием гендиректора Ассоциации "Украинский ядерный форум" Николая Кухарчука, ген.директора Европейского атомного форума Жан-Поля Понселе, директора Секретариата Энергетического Сообщества Янеша Копача.

* Институт экономических исследований и политических консультаций проведет публичные дебаты, посвященные обсуждению экономических последствий подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. В этот день состоится обсуждение экономических последствий подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС для бизнеса. Вопросы: Какие отрасли выиграют от создания ЗСТ с ЕС? Какие отрасли могут быть уязвимыми к повышению конкуренции на внутреннем рынке? Возможности выхода украинских компаний на рынок ЕС: устранит Соглашение об ассоциации все преграды? Гармонизация стандартов и регламентов по ЕС: преимущества и риски; Защита прав интеллектуальной собственности: что нового?

* Пресс-конференция на тему: «РФ, Украина и газ: проблемы реальные и мифические». Участники: президент Киевского международного энергетического клуба Александр Тодийчук, директор энергетических программ Центра «Номос» Михаил Гончар.

* 14-30 - В УНИАН состоится презентация проекта Закона Украины «О перевозках на такси и перевозках на заказ» № 2393, зарегистрированного в ВРУ 21.06.2013 г.. Участники: народный депутат Украины Дмитрий Святаш; зам.председателя Совета Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник, председатель правления ВОО «Украинская таксомоторная ассоциация» Андрей Антонюк. Вопросы: Почему рынок перевозок на такси в Украине стремительно деградирует, чем платные услуги по перевозке на такси становятся все более опасными для пассажиров, а качество услуг ухудшается? Критическая ситуация на рынке перевозок на такси и насущная необходимость реформирования таксомоторной отрасли Украины заставила легальных перевозчиков на такси, объединенных в «Украинскую таксомоторную ассоциацию», совместно с Федерацией работодателей Украины и межфракционным объединением народных депутатов «За отечественных промышленников и предпринимателей - работодателей Украины» разработать проект закона «О перевозках на такси и перевозках на заказ»; Главная цель законопроекта - кардинальное реформирование рынка перевозок на такси в Украине и приведение его в соответствие с европейскими стандартами качества и безопасности услуг (ул.Крещатик, 4, конференц-зал ). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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