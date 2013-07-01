Еврокомиссия ожидает от США разъяснений относительно сообщений о шпионаже

Брюссель. Европейская комиссия ожидает от США разъяснений относительно сообщений о шпионаже в офисах европейских институтов.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Еврокомиссии.

“ЕС ожидает информации от власти США. Ясность и прозрачность – то, чего мы ожидаем от партнеров и союзников, и это то, чего мы ожидаем от США”, - сказано в документе.

Еврокомиссия отметила, что новости о слежке вызывают обеспокоенность, если будет доказана их правдивость.

В ЕК также подчеркнули, что сразу после сообщений о слежке за институтами ЕС Европейская служба внешних действий обратилась к США с просьбой предоставить объяснения.

Как сообщал УНИАН, немецкий журнал Der Spiegel сообщил, что помещения европейских институтов прослушивали спецслужбы США. Издание отмечало, что Агентство национальной безопасности США прослушивало телефонные разговоры и просматривало переписку в Интернете.

Верховный представитель ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон и президент Европарламента Мартин Шульц уже выразили свою обеспокоенность по поводу этой информации.