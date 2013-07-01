ТОП-10 (1 июля)

Fitch подтвердило рейтинг Украины, но ухудшило прогноз до негативного

Украина за 5 месяцев сократила импорт газа на 27%

Украина сократила импорт нефти в 4 раза

ВЕТЭК хочет импортировать из Европы 1 млрд куб. м природного газа

Рейтинг Кипра понижен до дефолта

Правительство отказалось от идеи принятия закона о внутренней торговле

Поступления от приватизации в январе-июне составили 173,2 млн грн

Минфин 2 июля предложит три серии ОВГЗ со сроком обращения 3 месяца, 5 и 7 лет

Экспортеры газа договорились отстаивать старые правила игры на мировом рынке

Польский концерн PESA хочет наладить в Украине производство локомотивов

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Fitch подтвердило рейтинг Украины, но ухудшило прогноз до негативного

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз рейтинга Украины до "негативного" со "стабильного", при этом подтвердило долгосрочный рейтинг в иностранной и национальной валюте "В", сообщается в пресс-релизе Fitch.

"Пересмотр прогноза по рейтингу отражает вероятность того, что международные резервы уменьшатся в дальнейшем, так как у страны сложное расписание выплат внешнего долга до 2014 года, а также трудности в привлечении заимствований с международных рынков капитала", - отмечается в сообщении.

Агентство не ожидает в текущем году подписания новой программы сотрудничества между Украиной и МВФ, в рамках которой страна рассчитывает привлечь около 15 миллиардов долларов. Согласно сообщению, Украина не предпринимает действий по сокращению субсидий на газ, которые обходятся в 5% ВВП, а также в направлении более гибкого обменного курса валют. "Найти альтернативные источники финансирования будет проблематично", - говорится в сообщении.

По данным Fitch, существуют ограничения, которые не позволяют стране воспользоваться своим экономическим потенциалом, в частности, это слабая бизнес-среда даже по меркам рейтинговой категории "В".

"Волатильность экономики и инфляции велика, а относительно большая финансовая система остается нестабильной с учетом существенного количества невозвратных кредитов у банков (30% от общего числа)", - говорится в пресс-релизе.

Агентство прогнозирует рост экономики страны на уровне 0,5-1% в 2013 году и 2-3% в будущем году.

"Более слабый рост может привести к негативным рейтинговым действиям", - считает Fitch.

Фактором снижения рейтинга может стать падение курса гривни ниже 8,5 грн за доллар к концу 2013 и ниже 9 грн за доллар - в 2014 году.

"Серьезные трудности в реализации полномочий политической власти также будут негативны для рейтинга", - говорится в сообщении Fitch.

Как сообщал УНИАН, в июле 2012 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента ("РДЭ") Украины в иностранной и национальной валюте на уровне "B" со "стабильным" прогнозом.

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Украина за 5 месяцев сократила импорт газа на 27%

Украина в январе-мае 2013 года сократила импорт газа по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 26,8% - до 9,379 млрд куб. м.

Об этом сообщается в отчете, размещенном на сайте Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

По данным Минэнергоугля, в мае 2013 года импорт газа уменьшился по сравнению с маем 2012 года более чем в два раза - до 0,82 млрд куб. м.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины утвердил прогнозный баланс поступления и распределения природного газа в Украине на 2013 год с объемом импорта 27,3 млрд куб. м.

Поступления газа в текущем году от российского газового монополиста компании "Газпром" составят 18 млрд куб. м, от компании Ostchem, подконтрольной украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу, – 8 млрд куб. м, от немецкого газового трейдера RWE Supply & Trading – 1,3 млрд куб. м.

По итогам 2012 года Украина сократила импорт газа по сравнению с 2011 годом на 26,5% - до 32,939 млрд куб. м.

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Украина сократила импорт нефти в 4 раза

Украина в январе-мае 2013 года сократила импорт нефти в 4 раза - до 201,4 тыс. тонн по сравнению с 764,4 тыс. тонн за аналогичный период 2012 года, говорится в сообщении Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

Согласно сообщению, поставки нефти на нефтеперерабатывающие заводы Украины за указанный период сократились на 40,6% по сравнению с январем-маем 2012 года - до 1,286 млн тонн.

Переработка нефтяного сырья на отечественных НПЗ и Шебелинском ГПЗ в январе-мае текущего года сократилась на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,278 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики, Украина в 2012 году сократила импорт нефти в денежном выражении на 71,1% по сравнению с 2011 годом - до 1,236 млрд долл.

Украина планирует до конца текущего года выйти на объем нефтепереработки до 1 млн тонн в месяц.

В Украине действуют шесть нефтеперерабатывающих заводов общей мощностью переработки 51 млн тонн нефти в год.

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ВЕТЭК хочет импортировать из Европы 1 млрд куб. м природного газа

Группа компаний «ВЕТЭК», контролируемая бизнесменом Сергеем Курченко, планирует до конца года импортировать из Европы 1 млрд куб. м природного газа.

Об этом говорится в ответе компании на запрос УНИАН.

«Планируемые объемы - 1 млрд кубометров до конца года», - сказано в сообщении.

Также в сообщении уточняется, что с июня 2013 года импорт природного газа по венгерскому маршруту составляет 130 млн куб. м в месяц. Импортируемый газ поставляется на украинские промышленные предприятия, а его закупка осуществляется по схеме свободного европейского рынка продаж по фиксированной цене.

Немецкий газовый трейдер RWE, который с ноября прошлого года поставляет природный газ по контракту с НАК «Нафтогаз Украины» через Польшу и Венгрию, сообщил УНИАН, что «не комментирует» данную ситуацию.

На вопрос УНИАН о том, планирует ли ВЕТЭК расширять источники поставок природного газа в Украину, в компании ответили: «Да, мы ведем переговоры со всеми возможными поставщиками».

Также компания не исключает в будущем приобретения частных украинских газодобывающих компаний в рамках планов группы по построению вертикально интегрированного холдинга.

«Сегодня об этом речь не идет. Но такую возможность мы рассматриваем в рамках планов группы по построению вертикально интегрированного холдинга, о чем шла речь на официальной презентации ГК ВЕТЭК», - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, по словам министра энергетики и угольной промышленности Украины Эдуарда Ставицкого, ВЕТЭК уже в июне осуществляла поставки природного газа по венгерскому маршруту.

Кабинет министров Украины утвердил прогнозный баланс поступления и распределения природного газа в Украине на 2013 год с объемом импорта 27,3 млрд куб. м.

Поступления газа в текущем году от российского газового монополиста компании "Газпром" составят 18 млрд куб. м, от компании Ostchem, подконтрольной украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу, – 8 млрд куб. м, от немецкого газового трейдера RWE Supply & Trading – 1,3 млрд куб. м.

Справка УНИАН. Ранее ВЕТЭК вела свою деятельность под брендом «Группа компаний «Газ Украина». Накануне заявления о покупке Одесского НПЗ группа компаний «Газ Украина», являющаяся одним из крупных игроков на рынке сжиженного газа Украины, заявила о консолидации своих активов под новым брендом «Восточно-европейская топливно-энергетическая компания» (ВЕТЭК).

Основным акционером группы компаний «Газ Украина» является Сергей Курченко, получивший широкую известность в СМИ в связи с покупкой в конце 2012 года у харьковского бизнесмена Александра Ярославского футбольного клуба «Металлист».

По информации, ранее размещенной на официальном сайте ФК «Металлист», группа компаний «Газ Украина» включает структуры, занимающиеся торговлей природным и сжиженным газом, нефтепродуктами, банковской деятельностью, биржевой торговлей, строительством и другими направлениями. Годовой оборот группы составляет около 10 млрд долл.

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Рейтинг Кипра понижен до дефолта

Рейтинг облигаций Кипра был понижен международными рейтинговыми агентствами Standard & Poors Ratings Services и Fitch, после того как власти страны объявили о планах заменить облигации общим объемом в 1 млрд евро на облигации с более длительным сроком погашения, передают Вести.Ру.

Минфин Кипра в четверг сообщил, что государственные облигации со сроком погашения с 2013 г. по I квартал 2016 г. буду заменены на пять выпусков новых 10-летних облигаций с аналогичной ставкой купона.

Этот шаг был необходимым условием для получения помощи от Европейского союза и Международного валютного фонда.

В S&P отмечают, что такой обмен существенно изменяет условия по долгу.

"Мы считаем, что продление сроков погашения без адекватной компенсации является обменом на менее благоприятных условиях", - говорится в сообщении S&P.

В результате долгосрочный и краткосрочный суверенные кредитные рейтинги были снижены с "ССС/С" до "SD" (выборочный дефолт).

При этом после завершения обмена ситуация с ликвидностью должна перестать давить на правительство, и рейтинг будет повышен.

Кроме этого, рейтинговое агентство Fitch снизило долгосрочный рейтинг в национальной валюте с "ССС" до "RD" (ограниченный дефолт).

Напомним, что в обмен на финансовую помощь со стороны ЕС и МВФ Кипр принял на себя обязательства по сокращения бюджетного дефицита и реструктуризации банковской системы.

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Правительство отказалось от идеи принятия закона о внутренней торговле

Правительство Украины отказалось от идеи принятия отдельного закона о внутренней торговле и решило ввести законодательные нормы, определяющие правила ведения такой торговли путем внесения изменений в уже действующие законы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли.

Согласно сообщению, такое решение было принято по результатам рабочей встречи, проведенной Минэкономразвития с участием представителей Совета предпринимателей при Кабинете министров, Комитета Верховной Рады по вопросам предпринимательства, регуляторной и антимонопольной политики, торговых сетей, общественных организаций.

«Напомним, что ранее ситуацию во внутренней торговле планировалось урегулировать принятием отдельного закона «О внутренней торговле»... Во исполнение плана мероприятий по реализации Государственной программы активизации развития экономики на 2013-2014 годы с целью усовершенствования нормативно-правовой базы, регулирующей торговую деятельность, подготовлен проект закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования внутренней торговле», - говорится в сообщении пресс-службы.

На сегодняшний день, отмечают в Минэкономразвития, проект закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования внутренней торговли», разработанный совместно с Советом предпринимателей при Кабмине, направлен на согласование центральным органам исполнительной власти и общественным организациям.

Как сообщал УНИАН, вопрос о необходимости закона о внутренней торговли обсуждается с 2008 года.

В августе 2009 года Министерство экономики Украины разработало проект закона «О внутренней торговле». В Верховной Раде законопроект был зарегистрирован 10 ноября 2011 года.

Документ вызвал критику со стороны предпринимателей и промышленников.

В связи с избранием в 2012 году нового состава парламента правительство отозвало законопроект для доработки и внесения на рассмотрение Верховной Радой нового созыва.

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Поступления от приватизации в январе-июне составили 173,2 млн грн

Поступления от приватизации в Украине в январе-июне 2013 года, по оперативным данным, составили 173,2 млн грн или 1,5% от установленного на этот год плана, сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины.

Напомним, всего в 2013 году планируется получить от приватизации 10 млрд 900 млн грн.

Поступления от приватизации по итогам 2012 года составили 6 млрд 763 млн грн - 67,6% годового плана.

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Минфин 2 июля предложит три серии ОВГЗ со сроком обращения 3 месяца, 5 и 7 лет

Во вторник, 2 июля, Министерство финансов Украины проведет аукцион по продаже трех серий облигаций внутреннего государственного займа со сроками обращения 3 месяца, 5 и 7 лет, сообщил Минфин.

Финансовые эксперты прогнозируют, что размещение 3-х месячных ОВГЗ, с которыми Минфин уже давно не выходил на рынок, может стать лишь пробным, а реальные объемы появятся лишь при следующих продажах коротких облигаций.

«На данный момент трудно сказать, будет ли высоким рыночный спрос на эти инструменты, как и трудно определить, на каком уровне Минфин видит справедливый уровень доходности по этим облигациям», - прокомментировал специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Сapital Сергей Фурса.

«С одной стороны, ликвидность в банковской системе находится на крайне высоком уровне, и размещение на короткие сроки в такие ликвидные инструменты всегда радовало банки. С другой стороны, текущий аукцион проходит на фоне негативных ожиданий участников рынка в связи с ожесточениями резервных требований, усугубленных ростом ставок накануне длинных выходных», - добавил аналитик.

Как сообщал УНИАН, в начале июня в результате размещения 5-месячных облигаций с доходностью 7,75% Минфин привлек 116,368 млн грн, удовлетворив две из трех заявок инвесторов.

На последнем аукционе ОВГЗ 25 июня Министерство финансов привлекло в государственный бюджет 1,039 млрд грн, удовлетворив две поданные заявки на приобретение 5-летних облигаций с доходностью 14,25%, и удовлетворив одну заявку на приобретение 7-летних облигаций с доходностью 14,30%.

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Экспортеры газа договорились отстаивать старые правила игры на мировом рынке

Москва. Форум стран экспортеров газа (ФСЭГ) намерен координировать действия для защиты интересов своих государств во взаимодействии с регуляторными органами стран-потребителей природного газа, отстаивать долгосрочные контракты и продолжать поддержку ценообразования на газ на основе индексации к ценам нефти и нефтепродуктов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом говорится в Московской декларации второго газового саммита глав государств и правительств-членов Форума стран-экспортеров газа «Природный газ – ответ на призыв 21-го века к устойчивому развитию».

«Усиливать в глобальном масштабе координацию действий по защите интересов Стран-Экспортеров Газа во всех областях, включая взаимодействие с регуляторными органами стран-потребителей газа», - говорится в сообщении.

Кроме этого, планируется укреплять ФСЭГ в качестве платформы для создания и продвижения позиций стран-членов по проблемам и вызовам международных газовых рынков.

В декларации также подчеркивается, что ФСЭГ намерен сохранять и усиливать принципы международной торговли газом, включая механизмы распределения рисков, которые доказали свою эффективность и позволили непрерывно развиваться природному газу в мире.

Отдельным пунктом ФСЭГ заявляет о намерении поддерживать неоспоримую роль долгосрочных контрактов на поставку газа в финансировании крупномасштабных газовых проектов в цепочке добавленной стоимости и в обеспечении взаимно приемлемых решений для безопасности спроса и поставок.

Также ФСЭГ будет продолжать поддержку ценообразования на газ на основе индексации к ценам нефти и нефтепродуктов для гарантирования справедливых цен и стабильной разработки запасов природного газа.

В тоже время ФСЭГ будет способствовать стабильному росту использования природного газа как изобильного невозобновляемого источника энергии с целью повышения его доли в мировом балансе первичных энергоресурсов.

Также ФСЭГ будет продвигать расширение использования природного газа в различных формах, включая моторное топливо и промышленное сырье.

При этом в декларации подчеркивается «абсолютное и неизменное суверенное право стран ФСЭГ распоряжаться своими природными ресурсами».

Также в документе говорится, что страны ФСЭГ располагают основной долей мировых запасов газа и являются в долгосрочной перспективе надежными и безопасными экспортерами этого сырья.

Кроме этого выражается озабоченность что некоторые, «односторонне введенные отдельными странами-потребителями меры, могут неблагоприятно повлиять на стабильность газового рынка».

*** ФСЭГ - объединение стран, лидирующих в мире по экспорту природного газа. Основная цель взаимодействия участников - обеспечение надежности и безопасности спроса и предложения энергоносителей, а также развитие взаимопонимания и сотрудничества между производителями, потребителями, правительствами стран-экспортеров газа.

В состав ФСЭГ входят 12 государств: Алжир, Боливия, Венесуэла, Египет, Иран, Катар, Ливия, Нигерия, Оман, Россия, Тринидад и Тобаго, Экваториальная Гвинея. Четыре страны имеют статус наблюдателя - Нидерланды, Норвегия, Казахстан и Ирак. Первый саммит ФСЭГ прошел в Дохе в ноябре 2011 года.

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Польский концерн PESA хочет наладить в Украине производство локомотивов

Польский концерн PESA Bydgoszcz SA рассматривает возможность вложения средств в организацию в Украине производства новых двухсистемных локомотивов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами, об этом представители компании PESA Bydgoszcz SA сообщили во время встречи с представителями Госинвестпроекта, Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») и Министерства инфраструктуры.

«PESA Bydgoszcz SA выразила заинтересованность в возможности сотрудничества с украинской стороной и приняла решение изучить возможности наладить в Украине производство новых двухсистемных локомотивов... Компания PESA Bydgoszcz SA рассматривает возможность инвестировать в Украину, в частности, благодаря сотрудничеству с государственным предприятием «InvestUkraine», подразделением Госинвестпроекта», - говорится в сообщении.

По итогам встречи председатель Госинвестпроекта Владислав Каськив подписал меморандум о взаимопонимании с международной компанией PESA Bydgoszcz SA.

Справка УНИАН. PESA Bydgoszcz SA - одна из крупнейших компаний Республики Польша, специализирующаяся на строительстве, модернизации и ремонте рельсового подвижного состава. Компания создана в 1851 году и является одним из мировых лидеров в этой области.

УНИАН