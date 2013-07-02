Президентские выборы в Грузии пройдут 31 октября

Президентские выборы пойдут в Грузии 31 октября, пишет агентство "Новости-Грузия" со ссылкой на сообщение администрации президента.

Ранее сообщалось, что выборы пройдут 27 октября. В сообщении говорится, что неправильная дата была названа из-за технической ошибки.

"Глава администрации президента Андро Барнов в связи с датой президентских выборов провел брифинг. Андро Барнов извинился перед обществом из-за неправильного объявления даты и заявил, что ошибка была вызвана технической причиной. По его словам, Центральной избирательной комиссией уже направлен соответствующий правовой акт", - сказано в заявлении.

На данный момент известны трое кандидатов в президенты: вице-премьер Грузии, министр образования и науки Георгий Маргвелашвили от коалиции "Грузинская мечта"; лидер "Лейбористской партии" - Шалва Нателашвили; а также экс-спикер парламента Нино Бурджанадзе, которую выдвинула общественная организация "Народное собрание".

Кандидат от пропрезидентской партии "Единое национальное движение" будет выявлен по итогам праймериз до конца июля.