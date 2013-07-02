Анонс на 3 июля

* Под председательством премьер-министра Украины Н.Азарова начнется заседание Кабинета министров Украины. Во время заседания запланированы брифинги министра энергетики и угольной промышленности Э.Ставицкого и министра инфраструктуры В.Козака.

* Заседание Верховной Рады Украины.

* Презентация совместного проекта Bayer и IFC, в рамках которого инициаторы планируют повысить благосостояние 20 тысяч малых и средних агропредприятий Украины. Участники: министр аграрной политики и продовольствия Украины Н.Присяжнюк, генеральный директор Лиам Канден, председатель правления АТ "Райффайзен Банк Аваль" В.Лавренчук, старший советник Министерства финансов Австрии Леандер Треппель, председатель правления компании "Агроскоп Украина" И.Иванова, глава консультационной службы IFC в Европе и Центральной Азии Джеспер Кьяер, руководитель Bayer CropScience в странах Северного Причерноморья Андреас Лёхель.

* Презентация памятной монеты "1025-летия крещения Киевской Руси" при участии заместителя главы Национального банка Украины В.Рычаковской.

* 10-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Как и для чего экономят украинцы: результаты опроса». Участники: Сергей Мамедов, исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины, Валерий Прохоренко, зампредседателя Национального банка Украины; Гуннар Вельцхольц, директор KfW бюро в Киеве. Пресс-конференция проводится в рамках проекта «Повышение уровня финансовой грамотности украинцев», который реализует НАБУ при содействии Национального банка Украины. В ходе пресс-конференции будут обнародованы данные опроса, проведенного компанией GfK по заказу НАБУ. Респонденты ответили на вопрос как, для чего и в каких случаях украинцы делают сбережения, ведут ли они учет семейного бюджета, какие вопросы в области финансов их больше интересуют. (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефоны: 044-300-10-15, 050-355-13-05, e-mail.: Pr@ukrbanki.com.ua.

* Заседание временной контрольной комиссии Киевсовета по вопросу проверки факта высадки на ул. Крещатик каштанов конских обычных вместо каштанов Бриоти в апреле 2013 года. Участники: глава КГГА А.Попов, первый заместитель главы КГГА А.Голубченко, советник главы КГГА А.Мазурчак, и.о. директора коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Шевченковского района С.Коваленко, председатель Шевченковской РГА С.Зимин, гендиректор КО "Киевзеленстрой" М.Царенко, советник гендиректора КО "Киевзеленстрой" М.Петухов, директор ООО "Профессиональный садовник" П.Кравец, директор ЧП "Едмарлис" Е.Мартиненко, представитель Ботанического сада им.акад.А.Фомина З.Бонюк, председатель ОО "Столичные инициативы" И.Добруцкий.

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