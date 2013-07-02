В Полтаве сильный дождь подтопил центральные улицы
19:42, 02 июля 2013Разное
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В Полтаве сильный дождь подтопил центральные улицы.
Как передает корреспондент УНИАН, дождем, в частности, оказалась затоплены улицы Сенная и Пушкина.
В мэрии сообщили, что ливневые сети Полтавы строились в 60-е годы и на сильные ливни не рассчитаны. К тому же, часть из них может быть забита мусором.
Два года назад на улице Сенной из-за неисправных ливневых стоков утонул автомобиль и затопило ряд домов.
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