ТОП-10 (2 июля)

Украинский АПК больше всего выиграет от подписания Соглашения с ЕС - эксперт

На Байконуре на первой минуте старта упала и взорвалась ракета с тремя российскими космическими аппаратами

Кабмин предлагает ВР повысить акциз на вина, пиво и табак

Остаток средств на едином счете Госказначейства снизился до 3,754 млрд грн

У Греции есть 3 дня для получения очередной финансовой помощи

Минфин привлек в госбюджет 2,057 млрд грн

Минэкономразвития предлагает установить новые правила внутренней торговли

"Газпром": Украина должна закачать в хранилища более 19 млрд куб. газа

В Украине снизился объем реализации промпродукции

Расходы на Верховную Раду могут увеличить почти на 5 млн грн

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Украинский АПК больше всего выиграет от подписания Соглашения с ЕС - эксперт

Агропромышленный комплекс Украины более других отраслей выиграет в случае подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила директор по научной работе Института экономических исследований и политических консультация Вероника Мовчан.

"Сектор сельского хозяйства Украины, по нашим подсчетам, будет в чистом выигрыше", - сказала Мовчан во время публичных дебатов о влиянии на бизнес подписаня Соглашения об ассоциации ЕС с Украиной.

По словам эксперта, украинский аграрный сектор получит ряд преимуществ, среди которых - установление нулевых ввозных пошлин в ЕС на товары, на которые не распространяются тарифные квоты (около 80% тарифных линий), введение тарифных квот с нулевой процентной ставкой в рамках квоты для экспорта в ЕС продукции животноводства, зерновых культур, отмена экспортных субсидий на сельскохозяйственную продукцию ЕС, предназначенную для продажи в Украине, гармонизация стандартов ЕС, возможности обмена опытом и технологиями.

В то же время сельское хозяйство Украины ожидают и сложности, а именно рост конкуренции на внутреннем рынке за счет снижения ввозных пошлин на сельскохозяйственную продукцию на протяжении 10 лет до 2,1% с 6,5%, затраты на переход и дальнейшее соблюдение стандартов ЕС.

Мовчан также сообщила, что возможное подписание Соглашения об ассоциации позитивно отразится на машиностроении Украины, позволив создать гармонизированный общий рынок с Европейским Союзом.

"Проблема выживания и повышения конкурентности в этом секторе - на одной чаше весов, на другой - вопрос дешевых инвестиций. Этот сектор может значительно выиграть в долгосрочной и среднесрочной перспективе за счет организации совместной технической торговли. Это сектор, с которым создается фактически общий рынок с ЕС", - озвучила эксперт результаты исследования.

В числе трудностей, которые могут возникнуть перед украинским машиностроением в случае подписания Соглашения, эксперт называет постепенное исчезновение с рынка продукции, которая не отвечает стандартам ЕС в секторах, где техническое регулирование гармонизировано с нормами ЕС.

Почти нейтральным, по словам эксперта, будет влияние Соглашения на металлургию, энергетику и химическую промышленность Украины.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что условия ассоциации и свободной торговли с Европейским Союзом, содержащиеся в Соглашении об ассоциации и зоне свободной торговли (ЗСТ), которое планируется подписать в ноябре текущего года, приемлемы для Украины.

Украина и ЕС начали переговоры о новом соглашении в 2007 году. 30 марта 2012 года стороны парафировали Соглашение об ассоциации и углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.

Вместе с тем, на протяжении 2012 года со стороны ЕС неоднократно раздавалась критика ситуации в Украине, в частности относительно применения к бывшим правительственным чиновникам выборочного правосудия.

10 декабря 2012 года Совет иностранных дел ЕС одобрил выводы относительно Украины, в которых выразил готовность подписать Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС на саммите “Восточного партнерства” в Вильнюсе в ноябре 2013 года при условии, что Киев продемонстрирует решительные действия и ощутимый прогресс в реформирование избирательного законодательства, решении проблемы выборочного правосудия и продолжении реформ в рамках Повестки дня ассоциации.

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На Байконуре на первой минуте старта упала и взорвалась ракета с тремя российскими космическими аппаратами

Российская ракета-носитель «Протон-М» упала и взорвалась на космодроме «Байконур».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

«2 июля на космодроме Байконур при пуске ракеты-носителя «Протон-М» возникла аварийная ситуация. Ракета-носитель упала и взорвалась на территории космодрома», - говорится в сообщении.

Создана аварийная комиссия под руководством заместителя руководителя Роскосмоса Александра Лопатина.

Ракета должна была вывести на орбиту три российских навигационных спутника «Глонасс-М».

По предварительным данным, на территорию космодрома могло вылиться несколько сотен тонн гептила - ядовитого ракетного топлива. В это связи запуски с Байконура могут быть приостановлены на несколько месяцев для очистки территории. К рушению могли привести неполадки в двигателе или системе управления ракеты.

Правительственная комиссия Казахстана изучит, какое влияние на экологию оказало падение российской ракеты-носителя "Протон-М".

Как сообщал глава Центра имени Хруничева Александр Селиверстов, дождь во время ЧП существенно снизил область рассеивания ядовитого компонента ракетного топлива - гептила.

Справка УНИАН. РН тяжелого класса "Протон-М" предназначена для выведения автоматических космических аппаратов на орбиту Земли и затем в космическое пространство. Ракета разработана Государственным космическим научно-производственным центром (ГКНПЦ) им. М. В. Хруничева и используется для запуска российских федеральных и иностранных коммерческих космических аппаратов.

"Протон-М" - модернизированный вариант ракеты-носителя "Протон-К", обладает улучшенными энергомассовыми, эксплуатационными и экологическими характеристиками. Первый запуск комплекса "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" состоялся 7 апреля 2001 года.

После введения в эксплуатацию в 2001 году РН "Протон-М" прошла несколько этапов модернизации. "Протон-М" составляет основу Федеральной космической программы России. С его помощью осуществляется развертывание спутниковой системы "Глонасс", запускаются спутники серии "Экспресс", которые обеспечивают спутниковой связью все регионы России. Кроме того, ракета-носитель "Протон-М" широко используется для выведения космических аппаратов в интересах Минобороны РФ.

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Кабмин предлагает ВР повысить акциз на вина, пиво и табак

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде Украины увеличить ставки акцизного сбора на пиво, вина, напитки брожения, табачные изделия, а также сборы на ряд товаров, включая транспортные средства. Соответствующий законопроект № 2442а зарегистрирован в Верховной Раде 1 июля.

В сравнительной таблице к законопроекту, в частности, говорится, что ставки акциза на солодовое пиво необходимо повысить до 0,91 грн за литр с 0,87 грн за литр, на крепленые вина – до 2,63 грн за литр с 2,51 грн за литр, на игристые вина – до 3,83 грн за литр с 3,65 грн за литр.

Ставку акциза за литр 100%-ного этилового спирта предлагают увеличить до 51,87 грн с 49,49 грн.

Ставку акциза на табачное сырье предлагается увеличить до 228,04 грн за кг с 217,60 грн за кг. Ставку акциза для сигарет без фильтра предлагается увеличить до 81,22 грн за 1000 штук с 72,70 грн. Ставку акциза для сигарет с фильтром предлагается увеличить до 181,51 грн за 1000 штук с 162,60 грн.

Сбор за первичную регистрацию транспортного средства также предлагается увеличить для мотоциклов в зависимости от объема двигателя до 3,70 – 12,3 грн за 100 куб. см, с 3,53 – 11 грн; для легковых автомобилей в зависимости от объема двигателя до 3,70 – 73,88 грн за 100 куб см с 3,53 – 70,5 грн за 100 куб. см.

В пояснительной записке к законопроекту разъясняется, что новые ставки акцизного налога и сборов рассчитаны с учетом прогнозного показателя роста потребительских цен и цен производителей.

Как сообщал УНИАН, в парламенте зарегистрированы законопроекты № 2875, 2876 и 2880, предусматривающие повышение втрое акциза на пиво и направление средств на финансирование мер здравоохранения.

В частности, предусматривается увеличить ставку акциза на 1 литр пива с 0,87 грн до 2,50 грн, при этом акциз вырастет на 1,63 грн за 1 литр. Таким образом, с учетом НДС цена 0,5 литровой бутылки пива вырастет на 1 гривню, в среднем с 5 до 6 грн.

Авторы законопроектов считают, что это позволит сделать пиво менее доступным по цене и привлечь в специальный фонд государственного бюджета дополнительно около 4 млрд грн, которые должны быть направлены на финансирование сферы здравоохранения. Часть же средств – 1,5 млрд грн предлагается выделить на завершение строительства и оснащение детской больницы «Охматдет».

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики Виталий Хомутынник считает, что парламент может в среду, 3 июля, рассмотреть вопрос о повышении акцизного сбора на пиво.

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Остаток средств на едином счете Госказначейства снизился до 3,754 млрд грн

Остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины в июне 2013 года, по сравнению с предыдущем месяцем, снизился на 8,62% - до 3,754 млрд грн.

Об этом сообщается на официальном сайте Госказначейства.

Согласно сообщению, в июне 2013 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, остаток средств на едином счете Госказначейства снизился на 33,35%, с начала года остаток вырос в 8,2 раза.

Как сообщал УНИАН, остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины в мае текущего года, по сравнению с предыдущим месяцем, вырос на 9,08% - до 4,108 млрд грн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — снизился на 47,86%, с начала года - вырос в 9 раз.

Согласно пояснениям Госказначейства, объем средств на едином казначейском счете постоянно изменяется: растет во время поступления налогов и других обязательных платежей в государственный и местный бюджеты, уменьшается во время пиковых нагрузок по расходам.

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У Греции есть 3 дня для получения очередной финансовой помощи

У Греции есть три дня, чтобы убедить своих кредиторов, что она может выполнить условия, сопровождающие ее международную программу помощи, и получить следующий финансовый транш, сообщили во вторник четыре представителя еврозоны, сообщает "Рейтер".

Афины и их кредиторы в понедельник возобновили переговоры о разблокировании экстренных кредитов Греции на сумму 8,1 миллиарда евро ($10,6 миллиарда) после почти двухнедельного перерыва, во время которого правительство едва не рухнуло из-за закрытия государственной телекомпании ERT.

Кредиторы, в целом, недовольны прогрессом Греции в вопросах реформирования государственного сектора, таких как сбор налогов и таможенных пошлин или сфере здравоохранения, сказал чиновник еврозоны, участвующий в переговорах.

"Все согласились с тем, что Греция должна высказаться до заседания Еврогруппы в понедельник. Поэтому они снова должны представить свои достижения в пятницу", - сказал Рейтер второй источник.

Министры финансов еврозоны должны встретиться 8 июля и обсудить ситуацию в Греции.

Чтобы заставить Афины проводить реформы, ее кредиторы - ЕС и МВФ - могут отказаться выплатить полную сумму в один транш и вместо этого разделить ее на три ежемесячных платежа, сообщили греческие СМИ.

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Минфин привлек в госбюджет 2,057 млрд грн

Министерство финансов Украины во вторник, 2 июля, привлекло в государственный бюджет 2,057 млрд грн на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом сообщается на официальном сайте министерства.

Согласно сообщению, Минфин привлек средства в результате размещения долгосрочных облигаций, в том числе 1,951 млрд грн в результате удовлетворения всех четырех поданных заявок на приобретение 5-летних облигаций с доходностью 14,25%, и 106,461 млн грн, удовлетворив обе поданные заявки на приобретение 7-летних облигаций с доходностью 14,30%. На приобретение трехмесячных гособлигаций инвесторы не подали ни одной заявки.

Как сообщил Минфин, по результатам проведенного размещения в госбюджет привлечено 2,057 млрд грн, при этом размер госдолга находится в пределах, предусмотренных Бюджетным кодексом Украины и Законом «О Государственном бюджете Украины на 2013 год».

Как сообщал УНИАН, Минфин в июне текущего года провел 4 плановых и один внеплановый аукцион по продаже ОВГЗ, в результате которых в госбюджет привлечено 4,338 млрд грн и 20,922 млн долл.

В июле Минфин планирует провести пять аукционов по продаже ОВГЗ - 2, 9, 16, 23 и 30 июля.

В 2012 году Министерство финансов Украины в результате проведения аукционов по продаже ОВГЗ привлекло в государственный бюджет 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.

По состоянию на 1 июля 2013 года объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составляет 227,866 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 131,058 млрд грн, в собственности банков - 83,348 млрд грн, нерезидентов - 5,151 млрд грн.

По оперативным данным Госказначейства на 1 июля, в январе-июне в госбюджет поступило 75,466 млрд грн от государственных заимствований, в то время как расходы госбюджета на погашение и обслуживание госдолга за этот период составили 49,763 млрд грн.

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Минэкономразвития предлагает установить новые правила внутренней торговли

Министерство экономического развития и торговли предлагает установить на законодательном уровне новые правила внутренней торговли.

Соответствующий законопроект об изменениях в ряд законов размещен на сайте Минэкономразвития.

Изменениями в ст. 15-3 Закона Украины "О государственном регулировании производства и обращения спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий" запрещается продажа алкогольных напитков на разлив вне заведений ресторанного хозяйства; устанавливается норма по продаже пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин столовых и табачных изделий в специализированных магазинах или в обособленных от других товаров помещениях (отделах, секциях) с оборудованным местом расчета.

Продажа пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин столовых и табачных изделий осуществляется в специализированных магазинах или в обособленных от других товаров помещениях (отделах, секциях) с оборудованным местом расчета. Эта норма не распространяется на пункты продаж этих товаров в населенных пунктах с численностью населения менее 5 тыс. человек, торговая площадь которых не превышает 100 кв. м.

Вместе с пивом (кроме безалкогольного), алкогольными, слабоалкогольными напитками, винами столовыми и табачными изделиями могут реализовываться лишь сопутствующие товары и аксессуары.

Продажа алкогольных напитков на разлив для потребления на месте разрешается только субъектам хозяйствования ресторанного хозяйства.

Изменения в ст. 12 Закона Украины "О защите прав потребителей" предполагают, что для субъектов хозяйствования, которые осуществляют дистанционную торговлю, устанавливается обязанность иметь помещение для хранения документов, связанных с хозяйственной деятельностью.

Такое помещение (офисное, складское, торговое, кроме помещений жилого назначения) должно быть в собственности субъекта или в праве на использование.

В частности, изменениями в ст. 692 Гражданского кодекса предлагается установить предельные сроки расчетов за поставленные продовольственные товары между субъектами хозяйствования, осуществляющими торговлю, и поставщиками товаров. Для товаров, срок годности которых до 10 дней, – 10 календарных дней со дня получения партии товаров, для товаров со сроком годности более 10 дней (кроме подакцизных) - 60 дней.

Изменением в Налоговый кодекс в функции органов Государственной налоговой службы добавлена норма о предоставлении ежеквартально органам местного самоуправления информации о выдаче или аннулировании торгового патента с целью дальнейшего информирования общественности о размещении пунктов продажи товаров.

Субъекты хозяйствования, которые осуществляют торговую и/или торгово-производственную деятельность и не являются плательщиками сбора за осуществление торговой деятельности, должны будут обязательно сообщать в соответствующие органы местного самоуправления о местонахождении пункта продажи товаров и вид предпринимательской (торговой) деятельности.

Субъекты хозяйствования, которые осуществляют торговую деятельность в более чем 20 временных сооружениях или предоставляют в аренду (субаренду) более 70% принадлежащих им на правах собственности или аренды таких сооружений , не могут быть плательщиками единого налога.

Плательщики единого налога должны будут обязательно подавать в органы государственной статистики отчеты о результатах торговой или производственно-торговой деятельности.

Изменениями в ст. 155 и ст. 160 Кодекса Украины об административных правонарушениях увеличиваются размеры штрафов за нарушение правил торговли и торговлю с рук в неустановленных местах.

Нарушение правил торговли, выполнения работ и предоставления услуг работниками торговли, общественного питания и сферы услуг, гражданами, занимающимися предпринимательской деятельностью, влечет за собой наложение штрафа от 5 до 20 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (на 2 июля – 17 грн.).

Подобные действия, совершенные в течение года после наложенного взыскания, влекут за собой увеличение штрафа от 10 до 35 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Торговля с рук на улицах, площадях, во дворах, подъездах, скверах и в других неустановленных местах влечет наложение штрафа - от 20 до 30 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Повторное подобное нарушение в течение года влечет увеличение штрафа от 25 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Изменением в ст. 19 Закона Украины "О регулировании градостроительной деятельности" предусматривается, что при планировании территорий потребность в предприятиях и учреждениях обслуживания населения, места их расположения определяются с учетом минимальных нормативов обеспечения населения торговой площадью в магазинах, местами в заведениях ресторанного хозяйства, бытовыми услугами, утвержденных центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере экономического развития.

Как сообщал УНИАН, правительство Украины отказалось от идеи принятия отдельного закона о внутренней торговле и решило ввести законодательные нормы, определяющие правила ведения такой торговли путем внесения изменений в уже действующие законы.

Вопрос о необходимости закона о внутренней торговле обсуждается с 2008 года.

В августе 2009 года Министерство экономики Украины разработало проект закона «О внутренней торговле». В Верховной Раде законопроект был зарегистрирован 10 ноября 2011 года.

Документ вызвал критику со стороны предпринимателей и промышленников.

В связи с избранием в 2012 году нового состава парламента правительство отозвало законопроект для доработки и внесения на рассмотрение Верховной Радой нового созыва.

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"Газпром": Украина должна закачать в хранилища более 19 млрд куб. газа

Москва. В российской компании «Газпром» заявляют, что для выполнения обязательств по транзиту в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) к началу осенне-зимнего сезона должно быть более 19 млрд. кубометров газа.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации «Газпрома» по итогам рабочей встречи главы российского газового холдинга Алексея Миллера и вице-премьер-министра Украины Юрия Бойко.

«Стороны обсудили ход закачки «Нафтогазом Украины» природного газа в подземные хранилища. Было отмечено, что для выполнения украинской компанией обязательств по бесперебойному транзиту российского газа в Европу в ПХГ Украины к началу осенне-зимнего сезона должно находиться более 19 млрд куб. м газа», - говорится в сообщении.

На встрече также шла речь о том, что дополнительным финансовым ресурсом для закачки «Нафтогазом Украины» газа в ПХГ стал авансовый платеж «Газпрома» за транзит газа в размере 1 млрд долл., решение о предоставлении которого было принято 26 июня.

Как сообщал УНИАН, 28 июня Миллер заявил, что «Газпром» не будет платить авансом за транзит газа через территорию Украины, пока НАК «Нафтогаз Украины» не выполнит прокачку оплаченных объемов.

«Мы предоставили Украине аванс в счет оплаты за транзит в размере 1 млрд долларов. Причина, почему это в два раза меньше (чем в прошлом году – УНИАН), очень простая. Дальше даты 1 января 2015 года мы авансировать наших украинских коллег в счет оплаты за транзит не будем», - подчеркнул Миллер.

Миллер также заявил, что «Газпром» никогда не будет закачивать газ в подземные газовые хранилища Украины.

Напомним, 26 июня в Москве состоялась встреча председателя правления ОАО "Газпром" Миллера и главы НАК "Нафтогаз Украины" Евгения Бакулина, на которой было решено, что «Газпром» предоставит НАК «Нафтогаз Украины» авансовый платеж в размере 1 млрд долларов за транзит газа для его закачки в подземные хранилища.

По информации «Газпрома», общая сумма авансовых платежей за транзит газа с начала 2012 года составляет 5,15 млрд долларов. Средства предназначены для приобретения у "Газпрома" природного газа и закачки его в ПХГ Украины. «По предварительным расчетам, остатка этой суммы достаточно для оплаты транзита российского газа по территории Украины до начала 2015 года», - говорится в сообщении российской компании.

Украина к началу отопительного сезона планирует закачать в подземные газовые хранилища не менее 14-16 млрд кубометров газа.

В конце апреля 2013 года Кабинет министров Украины утвердил прогнозный баланс поступления и распределения природного газа в Украине на 2013 год с объемом импорта 27,3 млрд куб. м.

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В Украине снизился объем реализации промпродукции

Объем реализации промышленной продукции в Украине в мае 2013 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снизился на 10,3% - до 87,604 млрд грн.

Об этом сообщается на официальном сайте Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, объем реализации промышленной продукции в Украине в январе-мае 2013 года в денежном выражении составил 458,335 млрд грн, в том числе в добывающей и перерабатывающей промышленности - 357,861 млрд грн. Наибольший объем реализованной продукции приходится на Донецкую область — 86,957 млрд грн, Днепропетровскую — 86,387 млрд грн, Запорожскую — 30,488 млрд грн, Луганскую область — 29,039 млрд грн и город Киев — 29,956 млрд грн.

По данным Госстата, рост оборота (реализации) продукции добывающей промышленности в годовом выражении (май 2013 года к маю 2012 года) составил 5,2%, по сравнению с апрелем 2013 года — зафиксирован спад на 4,8%. В том числе рост оборота по отрасли добычи сырой нефти и природного газа в мае составил 47,5% в годовом выражении (3,6% - по сравнению с прошлым месяцем); добычи металлических руд — 3,4% (спад на 8,4%); добычи каменного и бурого угля - спад на 3,8% (на 5%).

Спад реализации продукции перерабатывающей промышленности в годовом выражении (май 2013 к маю 2012 года) составил 12,7%, по сравнению с апрелем 2013 года — 7%. Рост оборота в мае в годовом выражении зафиксирован по отрасли производства электрического оборудования — на 43,8% (на 9,9% - по сравнению с прошлым месяцем); изготовления изделий из дерева, производства бумаги и полиграфической деятельности - на 12,9% (спад на 8,1%); производства основных фармацевтических продуктов и препаратов - на 3,4% (спад на 15,6%). По остальным отраслям перерабатывающей промышленности в мае зафиксирован спад реализации в годовом выражении, при этом наибольший спад — по отраслям производства мебели, и другой продукции, ремонта и монтажа машин и оборудования — на 33,2% (на 15,2% - по сравнению с прошлым месяцем); производства кокса и продуктов нефтепереработки — на 31,9% (рост на 1%); машиностроения, кроме ремонта и монтажа машин и оборудования, — на 23,1% (17,3%).

Как сообщал УНИАН, объем реализации промышленной продукции в первом квартале 2013 года в денежном выражении составил 272,783 млрд грн. Оборот (реализация) продукции перерабатывающей промышленности в марте 2013 года по сравнению с мартом 2012 года снизился на 7,5%, по сравнению с февралем 2013 года - вырос на 6,9%. Оборот (реализация) продукции добывающей промышленности в марте 2013 года по сравнению с мартом 2012 года вырос на 7,3%, по сравнению с февралем 2013 года - на 13,4%.

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Расходы на Верховную Раду могут увеличить почти на 5 млн грн

Кабинет министров Украины предлагает увеличить расходы государственного бюджета на 2013 год по обслуживанию и обеспечению деятельности Верховной Рады на 4,7 млн грн за счет сокращения расходов на оплату труда.

Об этом говорится в распоряжении Кабмина от 26 июня №450-р, опубликованном на официальном сайте правительства.

Согласно постановлению, правительство предлагает в пределах бюджетных назначений, предусмотренных аппарату Верховной Рады на 2013 год, увеличить расходы потребления по программе “Обслуживание и организационное, информационно-аналитическое, материально-техническое обеспечение деятельности Верховной Рады Украины” на 4,727 млн грн, а также установить расходы развития по программе “Осуществление законотворческой деятельности Верховной Рады Украины” в объеме 538 тыс. грн за счет сокращения расходов потребления по программе “Осуществление законотворческой деятельности Верховной Рады Украины” на 5,265 млн грн (оплата труда — 4,727 млн грн).

В соответствии с распоряжением, изменения в роспись госбюджета на текущий год будут внесены после согласования аппаратом Верховной Рады перераспределения расходов с Бюджетным комитетом Верховной Рады.

Как сообщал УНИАН, Минфин допускает пересмотр государственного бюджета в сторону увеличения расходной части по итогам первого полугодия, при этом урезание расходных статей не планируется.

Президент Украины Виктор Янукович призвал правительство и парламент пересмотреть в сторону увеличения государственный бюджет на 2013 год по итогам первого полугодия.

Согласно действующей редакции Закона «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», бюджет принят с дефицитом 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, расходами – 411,9 млрд грн, предельным уровнем госдолга на 31 декабря 2013 года – 483 млрд грн, возможностью предоставления государственных гарантий на 50 млрд грн.

УНИАН