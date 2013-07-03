Кабмин сегодня определится с кандидатурой представителя в коллегии ЕЭК

Кабинет министров Украины на своем сегодняшнем заседании планирует определиться с кандидатурой представителя Украины в коллегии Евразийской экономической комиссии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров заявил на заседании Кабмина.

«Сегодня мы рассмотрим вопрос назначения полномочного представителя правительства Украины в коллегии Евразийского экономического союза», - сказал Азаров.

Он подчеркнул, что Украине необходимо как можно быстрее наладить «прогнозированные и бесконфликтные» отношения с Таможенным союзом.

Азаров также отметил, что представитель Украины в коллегии ЕЭК примет участие в межправительственной встрече с участием премьер-министров Украины и России, которое пройдет 12 июля в Сочи.

Как сообщал УНИАН, 31 мая премьер-министр Украины Николай Азаров и глава Евразийской экономической комиссии Виктор Христенко подписали меморандум об углублении взаимодействия между Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) и Украиной. Меморандум предусматривает предоставление Украине возможности иметь представителя в ЕЭК и получить статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе с 2015 года.

Евразийская экономическая комиссия создана решением Президентов России, Беларуси и Казахстана в конце 2011 года как единый постоянно действующий регулирующий орган Таможенного союза и Единого экономического пространства (на сегодняшний день в состав входят РФ, Беларусь, Казахстан с возможностью присоединения других стран). Имеет статус наднационального органа управления. Организация не подчинена какому-либо из правительств трех стран. Решения обязательны для выполнения на территории трех стран.