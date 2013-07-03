Представителем Украины в Евразийской экономической комиссии стал Суслов

Кабинет министров назначил заслуженного экономиста Украины Виктора Суслова представителем Украины в Евразийской экономической комиссии (с местом пребывания в городе Киеве).

Как передает корреспондент УНИАН, министр Кабинета министров Елена Лукаш сообщила журналистам, что соответствующее распоряжение было принято на сегодняшнем заседании правительства.

Кроме того, правительство поручило Министерству иностранных дел, Министерству экономического развития и торговли вместе с другими заинтересованными органами исполнительной власти в месячный срок разработать положение о представителе Украины в ЕЭК.

Как сообщал УНИАН, 31 мая премьер-министр Украины Николай Азаров и председатель Евразийской экономической комиссии Виктор Христенко подписали меморандум об углублении взаимодействия между ЕЭК и Украины. Меморандум предусматривает предоставление Украине возможности иметь представителя в ЕЭК и получить статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе с 2015 года.

Евразийская экономическая комиссия создана решением президентов России, Беларуси и Казахстана в конце 2011 года как единый постоянно действующий регулирующий орган Таможенного союза и Единого экономического пространства (на сегодняшний день в состав входят РФ, Беларусь, Казахстан с возможностью присоединения других стран). Имеет статус наднационального органа управления. Организация не подчинена ни одному из правительств трех стран. Решения обязательны для выполнения на территории трех стран. С 1 января 2012 года на территории России, Беларуси и Казахстана заработала новая интеграционная структура - Единое экономическое пространство (ЕЭП). ЕЭП должно стать важной вехой на пути к созданию большего интеграционного объединения - Евразийского экономического союза, идею которого еще в 1994 году предложил Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Евразийский экономический союз планирует начать свою работу с 1 января 2015 года.