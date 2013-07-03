Омбудсмена уполномочили контролировать защиту персональных данных

Верховная Рада Украины поддержала предложения Президента Украины Виктора Януковича к закону "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования системы защиты персональных данных".

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие законопроекта в целом с предложениями Президента проголосовали 373 народных депутатов из 405, зарегистрированных в сессионном зале.

В соответствующих предложениях Президента отмечается, что принятый Верховной Радой Украины 14 мая 2013 года Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования системы защиты персональных данных" не может быть подписан Президентом.

В частности, отмечается, что в подпункте 3 пункта 3 раздела II "Заключительные и переходные положения" Закона Кабинету министров Украины поручается на протяжении трех месяцев со дня вступления в силу Закона обеспечить в установленном законодательством порядке уничтожение заявлений о регистрации баз персональных данных, поданных до вступления в силу Закона, и ликвидацию Государственного реестра баз персональных данных с удалением данных, которые в нем содержатся.

В то же время отмеченное не согласуется с абзацем четвертым статьи 2 Закона Украины "О защите персональных данных", в которой определено, что "Государственный реестр баз персональных данных – единая государственная информационная система сбора, накопления и обработки сведений о зарегистрированных базах персональных данных", отмечается в тексте предложений.

"Следовательно, возникнет ситуация, когда на законодательном уровне одновременно будет предусматриваться как существование Государственного реестра баз персональных данных, так и его ликвидация" - говорится в предложениях Президента.

Таким образом, с целью согласования между собой названных положений предлагается подпункт 3 пункта 3 раздела II "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования системы защиты персональных данных", которым предусматривается уничтожение заявлений о регистрации баз персональных данных, поданных до вступления в силу Закона, и ликвидацию Государственного реестра баз персональных данных с удалением данных, которые в нем содержатся, исключить.

Кроме того, в разделе II "Заключительные и переходные положения" отмеченного Закона необходимо предусмотреть передачу заявлений о регистрации баз персональных данных, поданных в установленном порядке до вступления в силу данного Закона, и Государственного реестра баз персональных данных Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека.

Отмечается, что Реестр функционирует с 1 июля 2011 года, в нем накоплен значительный массив информации о базах персональных данных, которая может быть использована при реализации частей первой – третьей статьи 9 Закона "О защите персональных данных" (в редакции Закона, который поступил на подпись), в соответствии с которыми:

владелец персональных данных сообщает Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека об обработке персональных данных, которая составляет особенный риск для прав и свобод субъектов персональных данных, на протяжении тридцати рабочих дней со дня начала такой обработки;

сообщение об обработке персональных данных подается по форме и в порядке, определенными Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека;

владелец персональных данных обязан сообщать Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека о каждом изменении сведений, подлежащих сообщению, на протяжении десяти рабочих дней со дня наступления такого изменения.

"Поэтому предлагаю дополнить раздел II "Заключительные и переходные положения" Закона, поступившего на подпись, соответствующими положениями относительно передачи Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Государственного реестра баз персональных данных и отмеченных заявлений" - говорится в предложениях Президента.