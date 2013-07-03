Янукович: большинство законов для ассоциации с ЕС примут на этой неделе

Висла. Президент Украины Виктор Янукович прогнозирует принятие на этой неделе, а также в сентябре всех законов, необходимых для подписания соглашения об ассоциации с ЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины заявил сегодня на совместной пресс-конференции с президентами Польши, Словакии, Венгрии и Чехии.

“Подавляющее большинство законов будут приняты на этой неделе. Оставшиеся на сентябрь законы требуют экспертной оценки, в отдельных случаях — Венецианской комиссии”, - сказал Янукович.

В частности, по его словам, это закон о прокуратуре, а также те, которые направлены на внесение изменений в Конституцию Украины.

“И в сентябре месяце, я надеюсь, что также и эти законы будут приняты вместе с принятием законов, направленных на изменения в Конституциию, — те, которые прошли уже сегодня соответствующие внутренние процедуры, то есть - Конституционный суд, парламент их проголосовал в первом чтении и так далее”, - сказал глава государства.

Янукович подчеркнул, что Украина осознает, что повестка дня, которую она утвердила совместно с Европейской комиссией, должна быть выполнена до ноября.

“Мы с надеждой смотрим на предстоящий саммит, который состоится в ноябре этого года, и мы настроены на то, чтобы мы выполнили все требования, имеющиеся сегодня к Украине”, - подчеркнул Янукович.

Как сообщал УНИАН, 10 декабря 2012 года Совет иностранных дел ЕС одобрил выводы относительно Украины, в которых выразил готовность подписать Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС на саммите “Восточного партнерства” в Вильнюсе в ноябре 2013 года при условии, что Киев продемонстрирует решительные действия и ощутимый прогресс в реформирование избирательного законодательства, решении проблемы выборочного правосудия и продолжении реформ в рамках Повестки дня ассоциации.