Анонс на 4 июля

* Круглый стол на тему: «Обеспечение молодежи жильем - реалии и условия реализации». Организаторы: Федерация профсоюзов Украины и Всеукраинская ассоциация "Укрмолодьжитло". Участники: председатель Федерации профсоюзов Украины Юрий Кулик, председатель правления Госфонда содействия молодежному жилищному строительству Леонид Рисухин, директор Ипотечного центра в Киеве и Киевской области Сергей Комнатный и др.

* Состоится публичная апробация запуска работы автоматизированной системы отслеживания в обращении лекарственных средств. Внедрение данной системы позволит государству исключить попадание фальсифицированных лекарственных средств в легальную сеть поставок и идентифицировать лекарственное средство с помощью двумерного шрих-кода, который содержит уникальный номер, в режиме реального времени. Участники: председатель Гослекслужбы Украины Алексей Соловьев, ответственный координатор технической организации работы автоматизированной системы отслеживания оборота лекарственных средств - начальник отдела по связям с общественностью и СМИ Алексей Литвиненко; технический директор ООО «Стиролбиофарм» А.Бурсаков, ген.директор ЗАО «Дарница» Глеб Загорий, главный представитель ООО «Нобель Фарма» Джем Демирджи Мустафа; ген.директор КП «Фармация» Олег Климов, директор по внешнему развитию ООО "Нобель Фарма" Василий Татар. По окончании - пресс-конференция.

* Круглый стол на тему: "Банки и экономика: станут в текущем году более доступными кредиты в Украине?". Организатор - ОО «Лига финансового развития». Участники: Игорь Соркин, председатель Национального банка Украины (или уполномоченное лицо), Игорь Прасолов, министр экономического развития и торговли (или уполномоченное лицо) Грег Краснов, ген.директор Platinum Bank; Борис Тимонькин, председатель Совета НАБУ, Сергей Мамедов, исполнительный директор НАБУ, председатель правления АБ "Укргазбанк" и др.

* Круглый стол на тему: "Что может остановить современного рейдера?". Участники мероприятия обсудят текущую ситуацию относительно защиты бизнеса и инвестиций в Украине, а также перспективы задекларированной государством борьбы с рейдерством.

* 14-30 - в УНИАН состоится круглый стол на тему: «Энергетическая безопасность Украины: расторжение газовых соглашений 2009 года». Вопросы: Все признают, что соглашения об импорте газа из России должны быть пересмотрены - тогда почему Украина не стремится их разорвать? Как обжаловать это бездействие нынешней власти в украинских судах? Действительно ли российский газ является безальтернативным?. Среди участников: Александр Чалый, бывший первый зам.министра иностранных дел; народные депутаты Анатолий Гриценко, Сергей Власенко, Олег Канивец, Игорь Васюник и другие, Иван Дияк, экс-чиновник «Нафтогаза», бывший советник Президента, Олег Березюк, адвокат, председатель ОО «Украинское юридическое общество»; Станислав Батрин, директор юридической фирмы «Lions Litigate»; Николай Сирый, ученый, Институт государства и права НАНУ; Михаил Басараб, политолог, Игорь Жданов, политолог. (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефоны: (044) 253-46-87, (097) 464-19-42, (067) 232-23-81.

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