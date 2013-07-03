ТОП-10 (3 июля)

Цена российского газа для Украины в 3 квартале составит 400 долларов

"Укрэнерго" станет акционерным обществом. Ставицкий уверяет, что это - не прямая приватизация

Ставицкий: из Европы можно поставлять 30 млрд куб. м газа в год

Представителем Украины в Евразийской экономической комиссии стал Суслов

Омбудсмена уполномочили контролировать защиту персональных данных

Козак: «Укравтодор» установит гарантийные сроки эксплуатации объектов дорог

Fitch пересмотрел рейтинг 10 украинских компаний со «стабильного» до «негативного»

Суд обязал «Нафтогаз» вернуть компании Фирташа 50% ее акций

Представитель Украины в ЕЭК будет постоянно находиться в Москве

Кабмин одобрил законопроект о реформе системы управления автодорогами

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Цена российского газа для Украины в 3 квартале составит 400 долларов

Цена российского газа, поставляемого в Украину по контракту с российским газовым монополистом «Газпром» от 2009 года, с учетом скидки, зафиксированной в российско-украинских межправительственных соглашениях, в третьем квартале 2013 года составит 400 долл. за тысячу кубометров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий.

«Ценообразование на третий квартал – приблизительно 400 долл.», - сказал Ставицкий.

В то же время министр сообщил, что цена газа, закупаемого в Европе по реверсной схеме, колеблется в пределах 340-370 долл. за тысячу кубометров.

«На сегодня цена колеблется в пределах 340-370 долларов за тысячу кубометров. Но мы еще должны учитывать дополнительный маршрут, потому что осуществляем физические поставки газа по реверсным маршрутам», - сказал министр.

Он также отметил, что Украина сейчас закупает газ по спотовым ценам на хабах в Австрии и Германии.

Как сообщал УНИАН, цена российского газа по контракту от 2009 года между НАК «Нафтогаз Украины» и компанией «Газпром», с учетом «харьковской скидки» в июне 2013 года составила 426,1 долл. за 1 тыс. кубометров.

Цена российского природного газа для компании «Нафтогаз Украины» в первом квартале 2013 года с учетом скидки составила более 406 долларов США за тыс. куб. м.

В 2012 году цена российского газа для «Нафтогаза» составляла: в первом квартале - около 416 долл. за 1 тыс. куб. м, во втором квартале - 425 долл., в третьем - 426 долл., в четвертом - около 430 долларов за 1 тыс. куб. м.

Среднегодовая цена на российский газ, заложенная в Государственном бюджете на 2013 год, составляет 421 долл. за тысячу кубометров.

Глава НАК «Нафтогаз Украины» Евгений Бакулин ранее заявил, что объем импорта российского газа в 2014 году может составить порядка 18 млрд кубометров или еще меньше, что фактически повторяет показатель прогнозного баланса газа на 2013 год.

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"Укрэнерго" станет акционерным обществом. Ставицкий уверяет, что это - не прямая приватизация

Акционирование национальной энергетической компании «Укрэнерго» прописано в соответствующих поручениях Кабинета министров и не означает прямой приватизации компании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга в Кабинете министров заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий.

«Минэнерго разрабатывает законопроект (об акционировании «Укрэнерго» - УНИАН), так как есть поручение и мы переводим все наши структуры в ПАО (публичное акционерное общество – УНИАН). Потому это не может означать прямой приватизации», - отметил министр.

При этом он подчеркнул, что акционирование – это способ эффективного управления компаниями. «Мы выполняем то, что ранее было поручено Кабмином. У нас все государственные компании корпоратизируются для облегчения управления и оптимизации производства», - сказал министр.

Напомним, в ряде СМИ появилась информация о том, что Минэнергоугля разрабатывает законопроект, предусматривающий акционирование «Укрэнерго» с целью привлечения дополнительных 47,5 млрд грн для модернизации производственных мощностей компании.

Справка УНИАН. НЭК «Укрэнерго» осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию Объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

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Ставицкий: из Европы можно поставлять 30 млрд куб. м газа в год

Потенциальный объем газа, который может быть поставлен в Украину из Европы по реверсным маршрутам, составляет 30 млрд кубометров в год, однако при этом он не обуславливает возможности полного отказа от импорта российского газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга в Кабинете министров заявил министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий.

«Если сложить все реверсные маршруты, над которыми мы работаем, это будет больше 30 млрд кубических метров в год, что даст возможность на 100% диверсифицировать поставки газа, - сказал Ставицкий. - Однако мы не сможем полностью отказаться от закупок российского газа, так как российская сторона является для нас стратегическим партнером».

При этом он отметил, что наличие реверсных маршрутов позволит Украины выйти «на справедливую цену на газ».

Как сообщал УНИАН, Украина разрабатывает реверсные маршруты поставки газа из Венгрии, Польши, Словакии и Румынии.

Впервые закупки газа в странах Евросоюза были осуществлены в ноябре 2012 года. 15 мая Украина начала импорт газа через Словакию в тестовом режиме.

На данный момент правительство рассчитывает заключить контракт на поставку природного газа в объеме 7 млрд куб. м в год через территорию Венгрии и Словакии и сократить его закупку в России до 20 млрд кубометров.

Согласно принятому Кабинетом министров Украины прогнозному балансу поступления и распределения природного газа на 2013 год объем импорта газа составляет 27,3 млрд куб. м, в том числе по реверсной схеме - от немецкого газового трейдера RWE Supply & Trading – 1,3 млрд куб. м.

Цена российского газа, поставляемого в Украину по контракту с российским газовым монополистом «Газпром» от 2009 года, с учетом скидки, зафиксированной в российско-украинских межправительственных соглашениях, в третьем квартале 2013 года ожидается на уровне 400 долл. за тысячу кубометров.

Цена газа, закупаемого в Европе по реверсной схеме, колеблется в пределах 340-370 долл. за тысячу кубометров.

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Представителем Украины в Евразийской экономической комиссии стал Суслов

Кабинет министров назначил заслуженного экономиста Украины Виктора Суслова представителем Украины в Евразийской экономической комиссии (с местом пребывания в городе Киеве).

Как передает корреспондент УНИАН, министр Кабинета министров Елена Лукаш сообщила журналистам, что соответствующее распоряжение было принято на сегодняшнем заседании правительства.

Кроме того, правительство поручило Министерству иностранных дел, Министерству экономического развития и торговли вместе с другими заинтересованными органами исполнительной власти в месячный срок разработать положение о представителе Украины в ЕЭК.

Как сообщал УНИАН, 31 мая премьер-министр Украины Николай Азаров и председатель Евразийской экономической комиссии Виктор Христенко подписали меморандум об углублении взаимодействия между ЕЭК и Украины. Меморандум предусматривает предоставление Украине возможности иметь представителя в ЕЭК и получить статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе с 2015 года.

Евразийская экономическая комиссия создана решением президентов России, Беларуси и Казахстана в конце 2011 года как единый постоянно действующий регулирующий орган Таможенного союза и Единого экономического пространства (на сегодняшний день в состав входят РФ, Беларусь, Казахстан с возможностью присоединения других стран). Имеет статус наднационального органа управления. Организация не подчинена ни одному из правительств трех стран. Решения обязательны для выполнения на территории трех стран. С 1 января 2012 года на территории России, Беларуси и Казахстана заработала новая интеграционная структура - Единое экономическое пространство (ЕЭП). ЕЭП должно стать важной вехой на пути к созданию большего интеграционного объединения - Евразийского экономического союза, идею которого еще в 1994 году предложил Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Евразийский экономический союз планирует начать свою работу с 1 января 2015 года.

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Омбудсмена уполномочили контролировать защиту персональных данных

Верховная Рада Украины поддержала предложения Президента Украины Виктора Януковича к закону "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования системы защиты персональных данных".

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие законопроекта в целом с предложениями Президента проголосовали 373 народных депутатов из 405, зарегистрированных в сессионном зале.

В соответствующих предложениях Президента отмечается, что принятый Верховной Радой Украины 14 мая 2013 года Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования системы защиты персональных данных" не может быть подписан Президентом.

В частности, отмечается, что в подпункте 3 пункта 3 раздела II "Заключительные и переходные положения" Закона Кабинету министров Украины поручается на протяжении трех месяцев со дня вступления в силу Закона обеспечить в установленном законодательством порядке уничтожение заявлений о регистрации баз персональных данных, поданных до вступления в силу Закона, и ликвидацию Государственного реестра баз персональных данных с удалением данных, которые в нем содержатся.

В то же время отмеченное не согласуется с абзацем четвертым статьи 2 Закона Украины "О защите персональных данных", в которой определено, что "Государственный реестр баз персональных данных – единая государственная информационная система сбора, накопления и обработки сведений о зарегистрированных базах персональных данных", отмечается в тексте предложений.

"Следовательно, возникнет ситуация, когда на законодательном уровне одновременно будет предусматриваться как существование Государственного реестра баз персональных данных, так и его ликвидация" - говорится в предложениях Президента.

Таким образом, с целью согласования между собой названных положений предлагается подпункт 3 пункта 3 раздела II "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования системы защиты персональных данных", которым предусматривается уничтожение заявлений о регистрации баз персональных данных, поданных до вступления в силу Закона, и ликвидацию Государственного реестра баз персональных данных с удалением данных, которые в нем содержатся, исключить.

Кроме того, в разделе II "Заключительные и переходные положения" отмеченного Закона необходимо предусмотреть передачу заявлений о регистрации баз персональных данных, поданных в установленном порядке до вступления в силу данного Закона, и Государственного реестра баз персональных данных Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека.

Отмечается, что Реестр функционирует с 1 июля 2011 года, в нем накоплен значительный массив информации о базах персональных данных, которая может быть использована при реализации частей первой – третьей статьи 9 Закона "О защите персональных данных" (в редакции Закона, который поступил на подпись), в соответствии с которыми:

владелец персональных данных сообщает Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека об обработке персональных данных, которая составляет особенный риск для прав и свобод субъектов персональных данных, на протяжении тридцати рабочих дней со дня начала такой обработки;

сообщение об обработке персональных данных подается по форме и в порядке, определенными Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека;

владелец персональных данных обязан сообщать Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека о каждом изменении сведений, подлежащих сообщению, на протяжении десяти рабочих дней со дня наступления такого изменения.

"Поэтому предлагаю дополнить раздел II "Заключительные и переходные положения" Закона, поступившего на подпись, соответствующими положениями относительно передачи Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Государственного реестра баз персональных данных и отмеченных заявлений" - говорится в предложениях Президента.

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Козак: «Укравтодор» установит гарантийные сроки эксплуатации объектов дорог

Новая редакция государственных строительных норм (ГСН) установит гарантийный сроки эксплуатации объектов автомобильных дорог, которые обяжут подрядчиков нести ответственность в случае нарушения строительных требований. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины, со ссылкой на министра Владимира Козака.

"В настоящее время «Укравтодор» дорабатывает проект новой редакции строительных норм, где будут установлены гарантийные сроки эксплуатации объектов автомобильных дорог, например, на земляное полотно до 10 лет, асфальтобетонные и цементобетонные покрытия от 3 до 8 лет ", - цитирует пресс-служба министра.

Козак также отметил, что согласно международным стандартам, технический надзор за соответствием и своевременностью работ выполняет независимый инженер-консультант, который избирается на конкурсной основе, однако такой способ контроля пока возможен только в рамках проектов с международными организациями, поскольку законодательством не закреплены гарантийные сроки на объекты автомобильных дорог.

В то же время в пресс-службе сообщили, что для использования опыта независимого технического контроля на других объектах, финансируемых без привлечения кредитов международных финансовых организаций, «Укравтодор» до конца года при поддержке Всемирного банка инициировал проведение аудита для оценки существующей системы контроля качества дорожно-строительных работ в Украине.

"Предполагается, что независимый аудитор разработает рекомендации по совершенствованию системы контроля качества выполнения строительных и ремонтных работ. Мы сделаем систему на уровне международных", - передает пресс-служба слова Козака.

Согласно сообщению пресс-службы, также рассматривается вопрос финансовой ответственности подрядчика за некачественную работу. Для этого создан страховой гарантийный фонд, средства которого могут направляться на покрытие расходов, связанных с выполнением некачественных строительных работ в течение гарантийного срока.

Как сообщал УНИАН, Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины до конца 2013 года планирует полностью обновить государственные строительные нормы.

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Fitch пересмотрел рейтинг 10 украинских компаний со «стабильного» до «негативного»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings пересмотрело прогноз по рейтингам для 10 украинских компаний вслед за пересмотром прогноза по суверенному рейтингу Украины до «негативного» со «стабильного», говорится в пресс-релизе агентства, размещенном на корпоративном сайте.

«При этом агентство подтверждает долгосрочный рейтинг Украины на уровне «В»», - говорится в сообщении.

В перечень компаний, чей прогноз по рейтингам был пересмотрен, вошли следующие компании: Lemtrans LLC (украинский оператор грузовых железнодорожных перевозок «Лемтранс»), DTEK Holdings B.V.(частный энергетический холдинг Украины «ДТЭК»), Fintest Trading Co. Limited, Metinvest B.V. (металлургический холдинг), Ferrexpo Plc (горнорудная компания Ferrexpo). Рейтинг также пересмотрен для агрохолдингов Avangardco Investmente Plc, Ukrlandfarming PLC, MHP S.A., Kernel Holding SA и Mriya Agro Holding PLC.

Как сообщал УНИАН, 1 июля международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз рейтинга Украины до «негативного» со «стабильного», при этом подтвердило долгосрочный рейтинг в иностранной и национальной валюте "В". По мнению аналитиков агентства, пересмотр прогноза по рейтингу был обусловлен вероятностью того, что международные резервы уменьшатся в дальнейшем, так как у страны сложное расписание выплат внешнего долга до 2014 года, а также трудности в привлечении заимствований с международных рынков капитала.

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Суд обязал «Нафтогаз» вернуть компании Фирташа 50% ее акций

Хозяйственный суд Киева обязал НАК «Нафтогаз Украины» вернуть «Укргаз-Энерго» 50% акций предприятия, которыми владеет НАК.

Об этом говорится в постановлении, обнародованном в Едином госреестре судебных решений.

«Обязать Публичное акционерное общество «Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» вернуть Закрытому акционерному обществу «Укргаз-Энерго» простые именные акции Закрытого акционерного общества «Укргаз-Энерго» в количестве 2500 штук номинальной стоимостью 1000 грн каждая», - говорится в постановлении суда.

Также суд обязал «Ощадбанк», являющийся хранителем акций, принадлежащих «Нафтогазу», перевести со счетов «Нафтогаз Украины» 2500 акций «Укргаз-Энерго» на счет самого предприятия.

Как ранее сообщал УНИАН, в конце октября 2012 года Киевский апелляционный хозяйственный суд оставил в силе решение Хозяйственного суда Киева о признании права собственности компании "Укргаз-Энерго" (Киев) на 4,862 млрд куб м газа, находящегося в подземных хранилищах газа (ПХГ) компании "Укртрансгаз".

1 октября 2008 года Хозяйственный суд Киева принял решение о ликвидации «УкрГаз-Энерго». Суд также признал недействительным решение учредительного собрания основателей компании от 2 февраля 2006 года, решение общего собрания акционеров от 28 апреля 2007 года, устав компании.

1 июня 2009 года Киевский апелляционный хозяйственный суд внес изменения в решение первой инстанции. В частности, хозсуд решил просто прекратить деятельность «УкрГаз-Энерго» путем ликвидации, а апелляционная инстанция обязала учредителей СП – НАК «Нафтогаз Украины» и RosUkrEnergo совместно осуществить меры по ликвидации.

Требование НАК «Нафтогаз Украины» о создании ликвидационной комиссии было отклонено, а сама компания ликвидирована не была.

Киевский апелляционный хозяйственный суд своим постановлением от 30 июня 2011 года признал недействительным решение учредительного собрания совместного предприятия ЗАО «УкрГаз-Энерго» (г. Киев) от 2 февраля 2006 года в части участия НАК «Нафтогаз Украины» в создании этого СП, а также признал недействительным устав «УкрГаз-Энерго» в части участия «Нафтогаза» в капитале этой компании.

Справка УНИАН. Созданное в феврале 2006 года ЗАО «УкрГаз-Энерго» является совместным предприятием НАК «Нафтогаз Украины» и компании RosUkrEnergo AG (Швейцария). С апреля 2006 года по январь 2008 года ЗАО «УкрГаз-Энерго» было единственным поставщиком природного газа в Украину.

В марте 2011 года Национальная комиссия по регулированию энергетики выдала «УкрГаз-Энерго» лицензию на поставку 4,8 млрд куб. м природного газа и газа-метана угольных месторождений в год по нерегулируемому тарифу сроком на 5 лет.

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Представитель Украины в ЕЭК будет постоянно находиться в Москве

Виктор Суслов, назначенный сегодня представителем Украины в Евразийской экономической комиссии, будет работать на новой должности с постоянным пребыванием в Москве, где и расположены все органы управления Таможенного союза. Об этом он сообщил в интервью УНИАН.

“Конечно, в Москве. Информация о том, что местом постоянного пребывания представителя Украины в ЕЭК будет Киев, прозвучала, видимо, по ошибке”, - сказал Суслов.

Он также заявил, что надеется непосредственно приступить к работе с 1 сентября, после решения всех административных и организационных вопросов.

“Кабмин дал поручение на протяжении месяца подготовить положение о представителе, так что можно ожидать реального начала работы условно с 1 сентября текущего года. Надо еще решить большой объем чисто организационных вопросов. Это ведь вновь создаваемое представительство. А это, помимо определения функций и установления контактов, - вопросы офиса, персонала”, - сказал Суслов.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 3 июля назначил Виктора Суслова представителем Украины в Евразийской экономической комиссии.

31 мая премьер-министр Украины Николай Азаров и председатель Евразийской экономической комиссии Виктор Христенко подписали меморандум об углублении взаимодействия между ЕЭК и Украины. Меморандум предусматривает предоставление Украине возможности иметь представителя в ЕЭК и получить статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе с 2015 года.

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Кабмин одобрил законопроект о реформе системы управления автодорогами

Кабинет Министров Украины на заседании 3 июля 2013 года одобрил проект Закона «Об изменении в некоторые законодательные акты Украины по реформированию системы управления автомобильными дорогами общего пользования», согласно которому будут изменены права, полномочия и ответственность государственных органов в сфере дорожного хозяйства и управления автомобильными дорогами общего пользования. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Мининфраструктуры.

Согласно сообщению, для улучшения состояния украинских дорог Мининфраструктуры предлагает изменить права, полномочия и обязательства государственных органов, которые отвечают за отрасль, установив четкое распределение функций между Министерством, "Укравтодором" и "Укртрансинспекцией".

"Министерство инфраструктуры Украины будет формировать государственную политику в сфере дорожного хозяйства и управления автомобильными дорогами общего пользования. "Укравтодор" будет реализовывать эту государственную политику в сфере дорожного хозяйства, осуществлять управление автомобильными дорогами общего пользования государственного значения и обеспечивать организацию строительных работ, финансирование и развитие этих дорог. "Укртрансинспекция" будет отвечать за государственную политику по вопросам безопасности на наземном транспорте, разрабатывать и принимать меры по безопасности дорожного движения, контролировать качество выполнения дорожно-строительных работ", - передает пресс-служба слова Министра инфраструктуры Украины Владимира Козака.

При этом местные власти (Совет министров Автономной Республики Крым, областные и Севастопольская городская государственные администрации) будут осуществлять управление автомобильными дорогами общего пользования местного значения, а также обеспечивать организацию ремонтно-строительных работ, финансирование и развитие.

По словам Козака, перераспределение полномочий и предоставление больших прав местным органам самоуправления позволит изменить ситуацию на украинских дорогах к лучшему, обеспечив развитие сети автомобильных дорог в каждом регионе в соответствии с темпами роста количества транспортных средств.

"Ведь местные власти смогут эффективнее и оперативнее распределять средства на обновление дорожной инфраструктуры", - отметил он.

Также принятие закона будет способствовать улучшению транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, в том числе для обеспечения работы автобусных маршрутов к сельским населенным пунктам, а также повышению конкурентоспособности сети автомобильных дорог государственного значения для увеличения объема транзитных перевозок и развития туризма.

«В соответствии с распределением дорог на местные и государственного значения будет выделяться и финансирование. Так же будет распределена и ответственность между местной властью и "Укравтодором" за эксплуатационное состояние дорог. Это позволит сконцентрировать средства на местах, поскольку именно руководитель области лучше знает, на ремонт какой дороги следует выделить финансирование», - цитирует пресс-служба министра.

Законопроекты по реформированию дорожной отрасли вскоре будут поданы в Верховную Раду Украины.

«Мы планируем, что передача дорог местной власти и реформирования Государственного агентства автомобильных дорог завершатся до конца года, и уже с 1 января мы будем работать в новых условиях», - отметил Владимир Козак.

Проект Закона был разработан Министерством инфраструктуры в рамках выполнения пункта Национального плана действий на 2013 год, касающийся реформирования системы управления автомобильных дорог. Реализация Закона не потребует дополнительных расходов из Государственного бюджета Украины.

Как сообщал УНИАН, Министерство инфраструктуры Украины готовит законопроект, разграничивающий полномочия предприятий и организаций сферы дорожного хозяйства.

В марте премьер-министр Украины Николай Азаров инициировал изменение государственного управления автодорожной отраслью путем разделения функции проектирования строительства и приема в эксплуатацию автомобильных дорог. «Монополия «Укравтодора» в этой сфере недопустима», - сказал глава правительства.

УНИАН