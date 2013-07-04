Ситуация в Египте: президент арестован, "Братья-мусульмане" в гонении, США эвакуируют дипперсонал

Глава армии Египта генерал Абдель Фаттах Сиси в телеобращении к нации и заявил, что президент страны Мохаммед Мурси отстранен от власти.

Генерал сказал, что Мурси не сумел оправдать возложенные на него ожидания египетского народа, и теперь действие конституции приостановлено, сообщает русская служба Би-би-Си.

Исламистское движение "Братья-мусульмане", которое представлял президент, заявило, что Мурси находится под арестом на военной базе. Сообщается также о задержании еще двух высокопоставленных членов этого движения, которое находилось у власти в Египте.

Председатель Конституционного суда Египта Адли Мансур поздно вечером в среду был назначен временным президентом страны. Его приведение к присяге ожидается в четверг.

Заявление военных десятки тысяч противников президента, собравшихся на площади Тахрир в центре Каира, встретили ликованием. Празднества с фейерверками и танцами продолжались там всю ночь.

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выразил озабоченность в связи с событиями в Египте и призвал уважать права человека: свободу собраний и возможность выражать свою точку зрения.

Президент США Барак Обама также выразил глубокую озабоченность в связи с решением египетских военных отстранить от власти Мурси. В заявлении американского президента также отмечается необходимость скорейшего возвращения к гражданской форме правления в стране. Президент Обама также выразил надежду, что армия сможет защитить права всех египтян.

Американские власти также сообщили об эвакуации из Египта части дипломатического персонала и семей дипломатов.

Ранее египетские военные вывели на улицы Каира бронированную технику. По их словам, армия защищает всех граждан "без различия".

Однако представители движения "Братья-мусульмане" отмечают, что в стране полным ходом идет военный переворот.