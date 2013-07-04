Вышеградской четверке не удалось добиться от Януковича новых деклараций - эксперт

Варшава. Президентам Польши, Чехии, Венгрии и Словакии не удалось добиться от Президента Украины Виктора Януковича никаких новых деклараций в вопросе выполнения условий для запланированного на ноябрь подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

Такое мнение корреспонденту УНИАН в Варшаве выразил директор польско-украинского фонда PAUCI Ян Пекло, комментируя результаты встречи глав государств Вышеградской четверки с Януковичом в польском городе Висла.

Собеседник агентства обратил внимание, что на итоговой пресс-конференции, в которой принимали участие все президенты, не прозвучали никакие новые конкретные декларации, что свидетельствует об отсутствии новых договоренностей.

"Янукович представил уже ранее озвученные обещания, которые ни к чему не привели", - отметил он.

Эксперт назвал "практически нереальным" принятие Верховной Радой Украины необходимых для подписания Соглашения об ассоциации законопроектов до конца лета этого года, как того требует ЕС.

По мнению Пекла, украинская власть рассчитывает на то, что Евросоюз согласится на подписание Соглашения об ассоциации без принятия всех законов, если экс-главу украинского правительства Юлию Тимошенко отправят на лечение в Германию.

Вместе с тем он считает, что при таких условиях ЕС не согласится на подписание соглашения.

Как сообщал УНИАН, в Висле в резиденции польского Президента 3 июля состоялось заседание глав государств Вышеградской четверки и Украины.

Потом состоялась отдельная встреча Президента Украины Януковича и Президента Польши Бронислава Коморовского.

Янукович после встречи с президентами стран Вышеградской четверки заявил о готовности Украины выполнить все выдвинутые Евросоюзом условия к запланированному на ноябрь саммиту "Восточного партнерства", на котором планируется подписание Соглашения об ассоциации.

Янукович сказал, что часть законов Верховная Рада примет на этой неделе, остальные - в сентябре.

Он также отметил, что украинская власть ищет способ решения "дела Тимошенко".

Ранее представители Евросоюза называли три самых главных условия для подписания Соглашения об ассоциации с Украиной в ноябре этого года: принятие нового избирательного законодательства, закона о прокуратуре и решение вопроса "выборочного правосудия".