Парламент отправил в отставку главу ЦИК Шаповала

Верховная Рада Украины приняла постановление «О досрочном прекращении полномочий члена Центральной избирательной комиссии».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовал 241 из 394 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Постановлением предусмотрено досрочно прекратить полномочия члена Центральной избирательной комиссии Владимира Шаповала в связи с достижением им 65-летнего возраста.

Как сообщал УНИАН, 3 июня Президент Украины Виктор Янукович внес в парламент представление об отставке председателя Центризбиркома Шаповала, которому 25 мая исполнилось 65 лет, что является предельным возрастом для госслужащих.

Янукович предложил народным депутатам заполнить вакансию, назначив членом ЦИК доктора юридических наук, профессора Александра Копыленко.