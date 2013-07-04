Янукович уволил Лавриновича и назначил министром юстиции Лукаш
15:24, 04 июля 2013Разное
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Елена Лукаш
Президент Украины Виктор Янукович уволил Александра Лавриновича с должности министра юстиции Украины и назначил на эту должность Елену Лукаш.
Соответствующие указы размещены на официальном сайте главы государства.
Перед этим Президент уволил Лукаш с должности министра кабинета министров.
Другим решениям Янукович назначил Владислава Забарского первым заместителем министра Кабинета министров Украины.
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