Янукович уволил Лавриновича и назначил министром юстиции Лукаш

Президент Украины Виктор Янукович уволил Александра Лавриновича с должности министра юстиции Украины и назначил на эту должность Елену Лукаш. Соответствующие указы размещены на официальном сайте главы государства. Перед этим Президент уволил Лукаш с должности министра кабинета министров. Другим решениям Янукович назначил Владислава Забарского первым заместителем министра Кабинета министров Украины. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лавринович избран председателем Высшего совета юстиции

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