Бывший министр юстиции Украины Александр Лавринович избран председателем Высшего совета юстиции Украины.

Как сообщила председатель счетной комиссии, член ВСЮ Лидия Изовитова, в голосовании по выборам председателя Совета принимали участие 16 членов ВСЮ. После подсчета голосов было установлено, что за Лавриновича отдали голоса 15 членов ВРЮ, один - против.

По словам Изовитовой, учитывая то, что большинство членов ВСЮ отдали голоса за Лавриновича, можно считать его избранным на должность председателя ВСЮ.

Напомним, сегодня Президент Украины Виктор Янукович уволил Александра Лавриновича с должности министра юстиции Украины и назначил на эту должность Елену Лукаш.