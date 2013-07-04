Анонс на 5 июля

* Премьер-министр Украины Николай Азаров проведет совещание по вопросам обеспечения учреждений здравоохранения специализированным транспортом.

* Состоится конференция на тему: «Международные индексы: красивая картинка или инструмент для принятия решений?». Организатор - Фонд "Эффективное управление". Модератор - Елена Кузнецова, партнер международной консалтинговой компании McKinsey&Co. Участники: Нино Бурджанадзе, грузинский политик; Со Хун Ли, старший директор по глобальной конкурентоспособности, Корпорация продуктивности Малайзии; Штефан Мергенталер, младший директор, зам.руководителя группы стратегического прогнозирования, Всемирный экономический форум; Игорь Бураковский, директор Института экономических исследований и политических консультаций; Виталий Лейбин, главный редактор российского журнала «Русский репортер» и др.

* Состоится украинско-литовская видеоконференция на тему: «Корпоративная безопасность предприятий. Возможности создания комплексной системы безопасности и сопровождения инвестиционных проектов». Участники: президент УСПП Анатолий Кинах, посол Литовской Республики в Украине Пятрас Вайтекунас, президент Конфедерации промышленников Литвы Робертас Даргис, председатель Литовско-украинского делового совета Гинтаутас Пангонис, руководство компаний «BDO», «Киберканал», «Сидки», «Делойт» и др. Видеоконференция пройдет в формате «Киев» - «Вильнюс».

* 10-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Итоги 2-го Съезда участников ликвидации последствий аварии (ЛПА) на ЧАЭС, состояние и дальнейшие пути развития чернобыльского движения”. Пресс-конференция, посвящена итогам работы 2-го съезда участников ЛПА на Чернобыльской АЭС, который состоялся в г. Киеве 26 июня 2013 года. В работе съезда приняли участие 147 делегатов, которые представляли 5 Всеукраинских общественных чернобыльских организаций и областные, районные, городские общественные чернобыльские организации 12 областей Украины. Будут даны комментарии к обсуждаемым на съезде вопросам повестки дня, принятой делегатами съезда Резолюции, а также намеченным инициативам, направленным на развитие объединительного процесса в чернобыльском движении и взаимодействие с другими общественными организациями. В пресс-конференции примут участие представители общественных организаций, которые принимали участие в работе съезда (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул вручит ключи от квартир 204 семьям из Киева. Жилье в новом 16-этажном доме по улице Симоненко 5-А, новоселы приобрели благодаря государственным программам доступного жилья. Среди этих семей - педагоги, медицинские работники, военнослужащие, госслужащие и молодежь. В торжественном мероприятии также примут участие: зам.министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Дмитрий Исаенко, глава КГГА Александр Попов, председатель правления Фонда Леонид Рысухин.

* Под председательством министра социальной политики Украины Натальи Королевской состоится заседание Комиссии по вопросам погашения задолженности по зарплатам, пенсиям, стипендиям и другим социальным выплатам с селекторным включением руководства областей.

* Состоится брифинг лидера фракции Партии регионов, народного депутата Украины А.Ефремова.

* Состоится шестая встреча бывших пациентов отделения детской онкологии Национального института рака - "Победители в жизни". На встречу приедет около ста детей со всей Украины, которые успешно завершили курс лечения и победили недуг. В рамках встречи состоится выставка творческих работ, подготовленных маленькими пациентами, общение участников мероприятия с пациентами, которые сейчас лечатся и их родителями.

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