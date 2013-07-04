ТОП-10 (4 июля)

Кабмин хочет предоставить «Нафтогазу» госгарантии для пролонгации миллиардных кредитов

Рада разрешила оформлять бюджетную задолженность векселями

Рада разрешила международным финорганизациям выпускать гривневые облигации

Николай Лагун покупает «Астра Банк»

Металлурги США просят ввести антидемпинговые пошлины на украинские трубы

Юристы: суды закрывают иски о пересмотре газовых контрактов из-за критики Азарова

Введение налога на недвижимость перенесено на конец года

Доходы госбюджета Украины за полгода снизились до 162,5 млрд грн

Рада одобрила законопроект о трансфертном ценообразовании

Янукович уволил Лавриновича и назначил министром юстиции Лукаш

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Кабмин хочет предоставить «Нафтогазу» госгарантии для пролонгации миллиардных кредитов

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде предоставить Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» государственные гарантии для обеспечения корпоративных обязательств в рамках выполнения кредитных соглашений с ОАО «Газпромбанк» (Российская Федерация) в объеме 2 млрд долл. и отечественными банковскими учреждениями, в частности «Ощадбанком», в размере 1,6 млрд грн. Об этом говорится в законопроекте № 2476а, зарегистрированном в Верховной Раде 3 июля.

«С целью сбалансирования денежных потоков НАК посредством пролонгирования сроков пользования кредитными средствами, привлеченными в рамках подписанных кредитных соглашений, предлагается внести изменения в статью 6 Закона Украины «О государственном бюджете на 2013 год» и предусмотреть возможность предоставления государственных гарантий по обязательствам НАК «Нафтогаз Украины» с последующим освобождением от обязательства предоставлять имущество, или иное обеспечение выполнения обязательств, или внесения платы за госгарантии», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В документе приводятся данные, согласно которым в июле 2012 года НАК «Нафтогаз Украины» заключил ряд кредитных соглашений для обеспечения своевременных и в полном объеме расчетов с ОАО «Газпром» за импортированный в Украину природный газ. Кредиты стали единственным эффективным инструментом расчетов в условиях дефицита оборотных средств НАКа, вызванного государственным регулированием цен на природный газ и тарифов на тепловую энергию для населения, а также неудовлетворительным состоянием расчетов потребителей за полученный природный газ.

«2 июля 2012 «Нафтогаз» заключил соглашение о предоставлении срочной кредитной линии на сумму до 2 млрд долл. США с открытым акционерным обществом «Газпромбанк» со сроком погашения основной суммы задолженности 24 июня 2013 года», - отмечается в пояснительной записке.

Ранее аналогичные кредитные соглашения были заключены рядом отечественных банковских учреждений - «Ощадбанком», «Укргазбанком», «Укрэксимбанком» и др. «Условиями этих кредитных соглашений предусмотрено погашение части основного долга в 2013 году: 26 июня, 30 сентября и 30 декабря в сумме 1,600 млрд грн в каждую из указанных дат», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Вместе с тем, в документе отмечается, что «Газпромбанк» в ходе переговоров с НАК «Нафтогаз Украины» выразил готовность и далее предоставлять возможность пользования кредитными средствами в сумме 2 млрд долл. при условии предоставления в 2013 году дополнительного обеспечения своих обязательств по кредитному соглашению, в том числе государственными гарантиями.

«В этой связи целью принятия Закона Украины «О внесении изменений в статью 6 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2013 год» является обеспечение бесперебойной работы газотранспортной системы Украины и сбалансирования денежных потоков НАК "Нафтогаз Украины" путем продления сроков пользования кредитными средствами, привлеченными в рамках кредитных соглашений, заключенных компанией с банковскими учреждениями, в частности с ОАО «Газпромбанк» (Россия) и банковским учреждениям (ПАО «Ощадбанк», ПАО «Укргазбанк», ОАО «Укрэксимбанк» и др.)», - отмечается в пояснительной записке.

В документе также указывается, что на данный момент государственные гарантии являются наиболее приемлемым способом обеспечения обязательств, хотя НАК отрабатывает возможность выпуска облигаций. «Вместе с этим, облигации компании по сравнению с другими инструментами вложения средств на финансовом рынке, могут оказаться непривлекательными для инвесторов», - подчеркивается в пояснительной записке.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины утвердил прогнозный баланс поступления и распределения природного газа в Украине на 2013 год с объемом импорта 27,3 млрд куб. м. Поступления газа от российского газового монополиста компании "Газпром" составят 18 млрд куб. м. Цена российского газа, поставляемого в Украину по контракту с российским газовым монополистом «Газпром» от 2009 года, с учетом скидки, зафиксированной в российско-украинских межправительственных соглашениях, в третьем квартале 2013 года составит 400 долл. за тысячу кубометров.

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Рада разрешила оформлять бюджетную задолженность векселями

Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2013 год", разрешающий реструктуризировать бюджетную задолженность, в том числе по налогу на добавленную стоимость, финансовыми векселями.

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали 246 народных депутатов при необходимых 226.

Представляя законопроект, глава бюджетного комитета парламента Евгений Геллер заявил, что в документ внесены предложения и выводы бюджетного комитета.

Вместе с тем, в ходе обсуждения народные депутаты от оппозиции раскритиковали законодательную инициативу и прогнозировали возможный рост давления на бизнес в связи с принятием этого законопроекта.

Согласно законопроекту, срок обращения векселей - до 5 лет, доходность - 5% годовых. Использование векселей, как предполагается, будет добровольным.

Документы будут оформляться по желанию субъектов предпринимательства.

Ранее, глава Комитета Верховной Рады по налоговой и таможенной политике Виталий Хомутынник заявлял, что сейчас важно не только ввести такой инструмент оформления задолженности (вексельный - УНИАН) на добровольной основе, но и сделать его ликвидным. «Главное - чтобы инструмент был ликвидным, а для повышения ликвидности мы предложили ограничить объем выпуска векселей суммой в одну пятую часть задолженности и сроком обращения – пять лет. Это компромисс, и это повышает интерес к инструменту», - сказал Хомутынник.

При этом он также заявлял, что граничной суммы выпуска векселей в целом нет, и это предмет дискуссий. «Суммы – нет. А само использование векселей является добровольным. В законопроекте так прописано», - отметил парламентарий.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2013 года вступили в силу положения Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования администрирования налогов и сборов», предусматривающие введение финансового векселя для оформления задолженности, в том числе бюджетной.

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Рада разрешила международным финорганизациям выпускать гривневые облигации

Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины "О ценных бумагах и фондовом рынке" об эмиссии облигаций международных финансовых организаций».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 240 из 381 народного депутата, зарегистрированных в сессионном зале.

В законе дается определение, что «эмитент - юридическое лицо, Автономная Республика Крым или городской совет, а также государство в лице уполномоченных им органов государственной власти или международная финансовая организация, которые от своего имени размещают эмиссионные ценные бумаги и берут на себя обязательство по ним перед их владельцами".

Также в законе определено, что «международная финансовая организация – международная организация, которая на условиях, определенных своим учредительным актом, и/ или в соответствии с международным договором Украины осуществляет эмиссию облигаций на территории Украины».

В соответствии с законом, международные финансовые организации могут осуществлять в порядке, установленном Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку, эмиссию процентных или дисконтных облигаций исключительно путем публичного размещения на украинских фондовых биржах, которые по результатам конкурсного отбора были включены Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку в утвержденный ею перечень. Эмиссии облигаций международных финансовых организаций обслуживаются в депозитарной системе Украины.

В соответствии с законом, Центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование государственной финансовой политики, по согласованию с Национальным банком Украины предоставляет разрешение на осуществление международной финансовой организацией эмиссии облигаций. Решение о предоставлении указанного согласования или об обоснованном отказе в таком предоставлении принимается в установленном порядке в течение пяти рабочих дней со дня получения соответствующего обращения от международной финансовой организации.

В законе предусмотрено, что средства, полученные международными финансовыми организациями, членом которых является Украина, от размещения облигаций используются для осуществления такими организациями операций в соответствии с учредительными актами таких организаций и/или международными договорами Украины согласно Конституции Украины и Закону Украины "О международных договорах Украины".

В законе предусмотрено, что в случае, если Украина не является членом международной финансовой организации и/или с такой организацией не заключен международный договор Украины, средства, полученные этой организацией от размещения облигаций, используются по согласованию с Кабинетом Министров Украины в определенном им порядке. Особенности эмиссии и обращения облигаций международных финансовых организаций, в том числе перечень документов, которые подаются для регистрации выпуска таких облигаций, и требования к их оформлению, а также сроки регистрации выпуска и отчета о результатах размещения ценных бумаг определяются Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.

В соответствии с законом, облигация международной финансовой организации имеет номинальную стоимость, определенную в национальной валюте. Размещение, продажа и погашение указанных облигаций осуществляются в национальной валюте.

В законе отмечено, что требования к раскрытию информации международными финансовыми организациями как эмитентами облигаций, в частности порядок, содержание и сроки представления ими регулярной и особой информации, устанавливаются Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку, если иное не предусмотрено международными договорами Украины.

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Николай Лагун покупает «Астра Банк»

Владелец «Дельта Банка» Николай Лагун покупает греческий «Астра Банк», сообщил УНИАН источник в «Астра Банке».

По словам собеседника агентства, переговоры по вопросу продажи ведутся уже около месяца, но официальных заявлений от руководства банка не было.

Как сообщил источник со ссылкой на слова Лагуна, покупая «Астра Банка», новый акционер прежде всего «покупает кредитный портфель одного из лидеров рынка автокредитования». Собеседник агентства также сообщил, что ориентировочная цена сделки составляет 0,9 собственного капитала банка, или порядка 93 млн евро, а закрытие сделки запланировано до сентября текущего года.

Представители «Дельта Банка» информацию относительно сделки не комментируют.

Как сообщал УНИАН, в конце марта владелец «Дельта Банка» Николай Лагун подписал документы о приобретении 99,99% акций «Сведбанка», дочерней структуры Swedbank AB (Швеция) в Украине. Также 28 февраля текущего года завершена сделка по покупке Лагуном 100% акций «Кредитпромбанка». По словам Лагуна, данные сделки являются частью стратегии развития банковского бизнеса, и приобретенные банки будут интегрированы с “Дельта Банком” и продолжат работу под его брендом.

Справка УНИАН. «Дельта Банк» работает на рынке Украины с 2006 года и входит в группу крупнейших банков Украины. На 1 апреля 2013 года активы банка составили 34,746 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 21,350 млрд грн, обязательства - 31,586 млрд грн, средства клиентов - 22,628 млрд грн, собственный капитал - 3,160 млрд грн, уставный капитал - 2,327 млрд грн.

В первом квартале 2013 года банк получил прибыль в размере 97,980 млн грн. Основными владельцами банка являются бизнесмен Николай Лагун (70,61% акций банка) и компания Cargill Financial Services International Inc. (США, 29,39%).

«Астра Банк» работает на рынке Украины с 2007 года и входит в группу небольших финансовых учреждений. На 1 апреля 2013 года активы банка составили 1,852 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 1,009 млрд грн, обязательства - 678,225 млн грн, средства клиентов - 648,923 млн грн, собственный капитал - 1,173 млрд грн, уставный капитал - 1,050 млрд грн. В первом квартале 2013 года банк получил прибыль в размере 2,229 млн грн. Владельцем банка является Alpha Bank (Греция, 100% акций банка).

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Металлурги США просят ввести антидемпинговые пошлины на украинские трубы

Американские металлурги просят Комиссию США по международной торговле ввести антидемпинговые пошлины на продукцию производителей труб из Украины, а также восьми других стран, сообщает Reuters.

Американские производители стальных труб, среди которых стальной гигант U.S. Steel Corp, подали в Комиссию петицию, в которой просят расследовать импорт некоторых категорий труб, используемых в основном в нефтяной и газовой промышленности, из Украины, Индии, Филиппин, Саудовской Аравии, Южной Кореи, Тайваня, Таиланда, Турции, Вьетнама.

"Независимо от того, пройдут меры или нет, это очень быстро повлияет на рынок, поскольку люди сильно обеспокоены, и, вероятно, они не будут импортировать материал из этих девяти стран со следующего месяца", - цитирует Reuters трейдера стали из США.

Импортеры в свою очередь раскритиковали ходатайство, поданное в Комиссию по международной торговле.

"Мы считаем, что эта массовая заявка является чрезмерной и необоснованной, она будет мешать рынку нефтегазового бурения", – приводится цитата Американского института международной торговли сталью, представляющего импортеров и экспортеров стали.

Справка УНИАН. Импорт нефтегазопромысловых труб из девяти стран, упоминаемых в ходатайстве, удвоился за последние несколько лет почти до 1,8 миллиона тонн, что составило около 63% трубного рынка США в прошлом году, согласно данным Американского института железа и стали.

Металлурги из США в прошлом году активизировали усилия против роста импорта стали, так как падение мировых цен на сталь спровоцировало производителей, особенно в развивающихся странах, более агрессивно сбывать продукцию в США.

В марте сталелитейные компании США призвали Конгресс и Белый дом принять меры против импорта стали из Китая посредством реформирования торгового законодательства.

За пять месяцев 2013 года украинские производители, по данным Госстата, сократили производство стальных труб и профилей по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 24,2% до 788 тыс. тонн.

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Юристы: суды закрывают иски о пересмотре газовых контрактов из-за критики Азарова

Суды закрывают иски к Кабинету министров Украины о расторжении контрактов на поставку газа, заключенных между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО "Газпром" от 19 января 2009 года, из-за критики премьер-министра Николая Азарова.

Об этом в ходе круглого стола в УНИАН на тему «Энергетическая безопасность Украины: разрыв газовых соглашений 2009 года» заявил адвокат, глава Украинского юридического общества Олег Березюк.

«Мы хотим изучить документы, которые говорят - бездействует Кабинет министров в данной ситуации или он что-то все-таки предпринимает, выгодные эти контракты или невыгодные. Они были заключены под влиянием тяжелых обстоятельств или нет? Мы это хотели сделать в нормальной судебной процедуре. Нам не дали возможности исследовать необходимые документы, нам не дали возможности допросить заявленных нами свидетелей, нам даже не дали возможности задать вопросы нашим ответчикам. Все это произошло неожиданно, первые четыре заседания проходили исключительно в пределах юридической процедуры, все было нормально до того момента, пока мы не покритиковали премьер-министра», - сказал Березюк.

«Как только от нас пошла критика действий нынешнего правительства, на второй день, буквально за час, было закрыто судебное заседание и на этом все закончилось», - пояснил адвокат.

«В материалах дела есть доказательства, что правительство на протяжении трех лет не обращалось в арбитраж, независимо от того, что в условиях контракта определялось, что есть только 30 дней для урегулирования спорных вопросов. Если в Украине произойдут какие-либо изменения, как минимум в политическом контексте, то эти доказательные материалы, полученные в результате совместной работы с обществом, будут иметь очень большое влияние на урегулирование данного вопроса», - cказал кандидат юридических наук Станислав Батрин.

Отметим, ранее Батрин настаивал на том, что Кабинет министров Украины должен инициировать обращение «Нафтогаза» в Стокгольмский суд. По его словам, шансы Украины выиграть суд против «Газпрома» равны 99%.

Также в ходе круглого стола народный депутат от фракции «Батьківщина» Степан Кубив отметил, что сейчас вокруг газового контракта от 2009 года существует больше мифов, чем реальности. «Я считаю то, что было сделано, было юридически правильно, вовремя, по формуле», - подчеркнул политик.

Как сообщал УНИАН, в марте 2013 года директор юридической компании Lions Litigate Станислав Батрин и глава Украинского юридического общества Олег Березюк обратились с иском к Кабинету министров Украины и Фонду государственного имущества Украины о признании недействительными контрактов на поставку газа, заключенных 19 января 2009 года между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины».

В частности, в иске изложены требования обязать Кабмин созвать внеочередное собрание акционеров «Нафтогаза Украины», включив в повестку дня собрания вопрос о расторжении (или признании недействительными) газовых контрактов от 2009 года.

По словам Батрина, только по результатам принятия решения руководящим органом НАК «Нафтогаз Украины» этот субъект хозяйствования вправе обратиться в Арбитражный институт Торговой палаты города Стокгольм по поводу расторжения или признания недействительными контрактов на поставку газа. Аналогично, только НАК «Нафтогаз Украины» может стать инициатором и стороной переговоров с контрагентом ОАО «Газпром» в вопросах о внесении изменений в действующий контракт.

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Введение налога на недвижимость перенесено на конец года

Верховная Рада Украины перенесла срок введения и уплаты налога на недвижимость, отличную от земельного участка, вплоть до 31 декабря 2013 года - срока завершения сверки всех данных по объектам налогообложения и формирования реестра плательщиков такого налога.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в законопроекте №2405 о внесении изменений в налоговый кодекс Украины относительно объектов жилой недвижимости.

За такое решение проголосовали 241 народный депутат при необходимых 226.

Принятый законопроект, в частности, предлагает внести изменения в переходные положения Налогового кодекса в части формирования реестра налогоплательщиков и проведения сверки данных имущественных прав.

«В 2013 году органы государственной налоговой службы не начисляют налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, физическим лицам – плательщикам налога и этот налог физлицами не уплачивается», - говорится в законопроекте.

Как сообщал УНИАН, Министерство доходов и сборов Украины разослало 244 тыс. квитанций об уплате налога на недвижимость. В соответствии с законодательством, квартиры и жилые дома, площадь которых не превышает 120 кв. м и 250 кв. м соответственно, подпадают под действие налоговой льготы. Налог платится только на те квадратные метры, которые превышают определенный выше порог. Вместе с тем, такая льгота распространяется только на один объект недвижимости.

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Доходы госбюджета Украины за полгода снизились до 162,5 млрд грн

Доходы Государственного бюджета Украины в январе-июне 2013 года, по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, снизились на 0,4 млрд грн, или на 0,3% - до 162,5 млрд грн.

Об этом сообщает Государственная казначейская служба Украины на своем официальном сайте.

Согласно сообщению, по оперативным данным Госказначейства, доходы общего фонда госбюджета за январь-июнь 2013 года составили 142,4 млрд грн, что на 1,2 млрд грн, или на 0,9%, больше показателя за аналогичный период прошлого года. В то же время, доходы специального фонда госбюджета за январь-июнь текущего года составили 20,2 млрд грн, что на 1,4 млрд грн, или на 6,5% меньше показателя за аналогичный период прошлого года.

Также сообщается, что за январь-июнь текущего года, по сравнению с январем-июнем 2012 года года, объем возмещения налога на добавленную стоимость вырос на 4,5 млрд грн, или на 19,4%, - до 27,5 млрд грн. В том числе автоматическое возмещение НДС составило 11,6 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства финансов Украины, дефицит госбюджета Украины в январе-мае 2013 года, по сравнению с январем-маем 2012 года, вырос в 5,05 раза – до 18,488 млрд грн. Дефицит сводного бюджета за указанный период составил 21,712 млрд грн, что 4,5 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года, общий фонд госбюджета выполнен с дефицитом в размере 20,060 млрд грн, что в 9,3 раза больше показателя за аналогичный период 2012 года.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», бюджет принят с дефицитом на уровне 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, расходами – 411,9 млрд грн, предельным уровнем госдолга на 31 декабря 2013 года – 483 млрд грн, возможностью предоставления государственных гарантий на 50 млрд грн.

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Рада одобрила законопроект о трансфертном ценообразовании

Верховная Рада Украины одобрила во втором чтении и в целом инициированный правительством скандальный закон о внесении изменений в Налоговый кодекс в части контроля за трансфертным ценообразованием, разработанный Министерством доходов и сборов и впервые предусматривающий механизм борьбы с выводом прибыли предприятий в офшорные зоны и страны с низким уровнем налогообложения.

За такое решение проголосовал 231 народный депутат при необходимых 226.

В ходе обсуждения парламентарии отклонили все поправки, поданные народными депутатами преимущественно от оппозиционных фракций (порядка 460 поправок), включая вопрос определения обычной цены посредством биржевых торгов, определения ценовой базы (установления базовой цены на момент подписания контракта), использования таких цен при контроле внутренних операций, а также неприменения норм закона к внутренним операциям и определения круга «связанных» лиц. Кроме того, не нашла поддержки поправка об отсрочке штрафов за нарушение норм закона в размере 5% от объема операции.

Как сообщал УНИАН, 20 июня Верховная Рада Украины приняла за основу проект закона о трансфертном ценообразовании, подготовленный Министерством доходов и сборов Украины.

Во время обсуждения законопроекта отмечалось, что введение его норм позволит Украине дополнительно привлечь в государственный бюджет до 20 млрд грн, а также построить в Украине действенную систему контроля за трансфертным ценообразованием.

Вместе с тем, народные депутаты от оппозиции утверждали, что законопроект не соответствует нормам и требованиям Организации экономического сотрудничества и развития, которые были положены в основу законопроекта. В частности, народный депутат Оксана Продан назвала законопроект петлей на украинской экономике. "Законопроект позволяет влиять на внутреннее ценообразование, чего нет во всем мире. Законопроект станет петлей на экономике Украины", - подчеркнула Продан.

В декабре 2012 года Государственная налоговая служба (ГНСУ), вошедшая в состав Министерства доходов и сборов Украины, представила деловым кругам законопроект о трансфертном ценообразовании, разработанный специалистами ГНСУ совместно с консультантами ведущих консалтинговых агентств, в частности PriceWaterhouseCoopers, и зарубежных компаний. Основной задачей закона является осуществление контроля за ценообразованием при проведении операций между связанными лицами и при внешнеэкономических операциях с резидентами стран с низким уровнем налогообложения. Объектом проверок и контроля станут операции с совокупным объемом 50 млн грн в год. Законопроект предполагает осуществление контроля за операциями как со стороны налоговых органов, так и со стороны собственно бизнеса, готовящего и подающего документацию по трансфертному ценообразованию с описанием сделки, контрагентов, анализом рисков и обоснованием выбора того или иного уровня цен. За непредоставление такой документации будет налагаться штраф в размере до 5% от суммы сделки.

При этом контроль, согласно законопроекту, осуществляется преимущественно в электронной форме, а дополнительные проверки могут быть организованы лишь в случае обнаружения и подтверждения значительных ценовых несоответствий.

Законопроект также предусматривает подписание соглашения субъекта предпринимательства с налоговыми органами относительно цены и условий торговли по различным операциям. Такое соглашение, по мнению ГНСУ, сведет на нет любые нарушения в части ценообразования и уклонения от уплаты налогов.

В середине января 2013 года законопроект был обсужден и одобрен на заседании Кабинета министров.

В марте законопроект был передан в Верховную Раду, однако Комитет по налоговой и таможенной политике на своем заседании 3 апреля принял решение доработать его с учетом мирового опыта.

В апреле Миндоходов выступило с призывом как можно скорее рассмотреть законопроект в парламенте и выражало готовность к компромиссу при обсуждении документа и внесении в него поправок. В свою очередь Украинский союз промышленников и предпринимателей предложил доработать документ.

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Янукович уволил Лавриновича и назначил министром юстиции Лукаш

Президент Украины Виктор Янукович уволил Александра Лавриновича с должности министра юстиции Украины и назначил на эту должность Елену Лукаш.

Соответствующие указы размещены на официальном сайте главы государства.

Перед этим Президент уволил Лукаш с должности министра кабинета министров.

Другим решениям Янукович назначил Владислава Забарского первым заместителем министра Кабинета министров Украины.

УНИАН