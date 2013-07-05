Украина согласует текст Соглашения об ассоциации с ЕС к концу июля - Кожара

Украина завершает межведомственное согласование текста Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в парламенте во время Часа вопросов к правительству сообщил министр иностранных дел Украины Леонид Кожара.

“Планируем завершить этот процесс к концу июля”, - сказал он.

После этого, отметил министр, текст будет передан в Министерство юстиции на согласование.

Кроме того, Кожара сообщил, что позиция многих государств-членов Европейского Союза относительно подписания Соглашения об ассоциации с Украиной в последнее время существенно улучшилась.

“Это признак эффективной работы высшего политического руководства Украины и всех органов государственной власти”, - сказал министр.

Он напомнил, что сферы, к которым приковано наибольшее внимание ЕС в Украине, - это, в частности, совершенствование избирательного законодательства, реформа системы правосудия и борьба с коррупцией.

По словам министра, самое главное задание для Украины - “продемонстрировать позитивную динамику в процессе модернизации”.

Кожара также напомнил, что 15 мая коллегия Европейской комиссии приняла решение, которым рекомендовала государствам-членам ЕС подписать Соглашение об ассоциации с Украиной.

Кроме того, министр отметил, что подписание Соглашения об ассоциации отвечает интересам нашего государства.

Кожара также добавил, что в течение времени, оставшегося до ноября, когда планируется подписать соглашение, правительство и парламент, другие представители власти должны консолидировать свои усилия для достижения положительного результата.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович прогнозирует принятие на этой неделе, а также в сентябре всех законов, необходимых для подписания соглашения об ассоциации с ЕС.

10 декабря 2012 года Совет иностранных дел ЕС одобрил выводы относительно Украины, в которых выразил готовность подписать Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС на саммите “Восточного партнерства” в Вильнюсе в ноябре 2013 года при условии, что Киев продемонстрирует решительные действия и ощутимый прогресс в реформирование избирательного законодательства, решении проблемы выборочного правосудия и продолжении реформ в рамках Повестки дня ассоциации.