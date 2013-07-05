Переговоры по свободной торговле между США и ЕС начнутся 9 июля

Первый раунд переговоров по свободной торговле между США и ЕС стартует на следующей неделе, несмотря на скандал, вызванный публикациями о слежке Соединенных Штатов за представителями стран Евросоюза и европейскими гражданами. Это подтвердила сегодня Европейская комиссия, сообщает ИТАР-ТАСС. На прошедшей накануне встрече за закрытыми дверьми представители ЕС не вынесли решения, блокирующего встречи рабочих групп по безопасности и торговле в Вашингтоне.

В результате делегация ЕС, которую возглавляет европейский комиссар Карел де Гюхт, отвечающий за вопросы внешней торговли, приступит к переговорам 9 июля в Вашингтоне.

На встрече в Берлине в среду с президентом Франции Франсуа Олландом и канцлером ФРГ Ангелой Меркель глава Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу подчеркнул, что "и ЕС, и США очень заинтересованы в заключении соглашения (о свободной торговле)". "Переговоры были и остаются одним из главных приоритетов. В то же время, важно прояснить некоторые вопросы разведывательной деятельности, частной жизни и защиты персональных данных", - отметил он. Баррозу уточнил, что власти США и ЕС договорились о создании большего числа рабочих групп по этим вопросам, которые будут работать параллельно.

Власти ЕС в совместных заявлениях продолжают подчеркивать важность их проведения, несмотря на волну возмущения, захлестнувшую Старый свет, когда достоянием гласности стала информация об американской прослушке. Многие европейские политики, включая глав Франции и Германии, предлагали заблокировать торговые переговоры после шпионского скандала. В обнародованном 2 июля заявлении Еврокомиссии отмечалось, что "хотя и это не должно повлиять на торговые переговоры ЕС и США, Евросоюз ясно дал понять, что, чтобы столь всеобъемлющее и амбициозное сотрудничество было успешным, нужны доверие, транспарентность и ясность между партнерами".

Вопросы сбора разведывательной информации и обеспечения сохранности частных данных Евросоюз и Соединенные Штаты намерены обсудить на встрече экспертов сторон в понедельник, 8 июля. Подробности этой встречи предаваться гласности не будут.