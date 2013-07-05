Судебное заседание по делу ЕЭСУ перенесено на 16 августа

В заседании Киевского районного суда Харькова, который слушает уголовное дело о нарушениях в деятельности корпорации «Единые энергосистемы Украины», объявлен перерыв до 15.00 16 августа.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принял председательствующий судья Константин Садовский, учитывая отсутствие в зале судебных заседаний подсудимой экс-премьер-министра Юлии Тимошенко и ее защитницы Евгении Тимошенко.

“Выслушав мнение участников процесса по поводу поставленного на рассмотрение вопроса, суд постановил считать невозможным рассмотрение дела в отсутствие подсудимой Тимошенко Юлии Владимировны и ее защитника Евгении Тимошенко”, - сказал Садовский.

Во время судебного заседания представители гособвинения предложили перенести слушание в связи с отсутствием Тимошенко.

В свою очередь, сторона защиты в очередной раз выставила перед судом требование рассмотреть ходатайство о закрытии уголовного дела относительно ЕЭСУ в связи с отсутствием в действиях Тимошенко состава преступления.

По словам защитников, это дело уже было закрыто Генеральной прокуратурой, и правомерность его закрытия подтвердил Верховный Суд Украины. Защитники также подчеркнули, что Тимошенко разрешила суду рассмотреть это ходатайство защиты в ее отсутствие, написав соответствующее заявление.

Защитник Тимошенко Сергей Власенко отметил, что если дело ЕЭСУ не будет закрыто, а будет рассматриваться повторно, это нарушит не только украинское, но и европейское законодательство.

Власенко также процитировал несколько пунктов из отчета специального уполномоченного ПАСЕ Питера Омцигта, в которых критикуются судебные дела Тимошенко. “Вот оценки Европы тому, что происходит здесь”, - сказал Власенко.

Со своей стороны судья Садовский отметил, что позиция суда остается неизменной и ходатайство защиты Тимошенко будет рассмотрено на соответствующей стадии судебного процесса с участием самой подсудимой.

Решение Садовского сторонники Тимошенко встретили возгласами: “Позор!”.