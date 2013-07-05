Великобритания проведет референдум о членстве в Евросоюзе

Британские депутаты сегодня единогласно поддержали законопроект о проведении референдума о членстве Соединенного Королевства в Евросоюзе. "За" высказались все 304 участвовавших в голосовании парламентария, сообщает ИТАР-ТАСС.

Как свидетельствует из текста законопроекта, референдум о членстве в ЕС пройдет до конца 2017 года.

Ранее британский премьер Дэвид Кэмерон высказался за продолжение членства Великобритании в ЕС, так как, по его словам, это помогает стране сохранять влияние в мире. При этом премьер уточнил, что его правительство намерено отстаивать интересы страны в Евросоюзе. Кэмерон также высказывал уверенность в том, что большинство британцев проголосует за членство в ЕС.

Предполагается, что на референдуме избирателям будет задан конкретный вопрос, предусматривающий ответ "да" или "нет": "Считаете ли вы, что Великобритания должна оставаться членом ЕС?"