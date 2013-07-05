ТОП-10 (5 июля)

Украина ждет разъяснений по поводу строительства РФ обходных газопроводов - Бойко

Рада приняла закон об утилизации автомобилей и введении экологического налога

ВР ратифицировала конвенцию об избежании двойного налогообложения между Украиной и Кипром

Еврокомиссия даст юридическую оценку реверсу газа в Украину через Словакию

Кабмин перенес ввод новых акцизных марок на алкоголь и табак до 1 сентября

Инфляция в июне составила 0%

Золотовалютные резервы Нацбанка упали почти на 6% - до 23,1 млрд долл.

Цены производителей промпродукции в июне снизились на 2,7%

Производство авто в Украине за полгода сократилось на 54%

Убытки украинских госшахт выросли на 38%

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Украина ждет разъяснений по поводу строительства РФ обходных газопроводов - Бойко

Вице-премьер-министр Юрий Бойко заявил, что Украина ждет от Европейского Энергетического сообщества разъяснений в отношении строительства Российской Федерацией обходных газопроводов совместно с европейскими компаниями.

Об этом он заявил в Верховной Раде во время Часа вопросов к правительству.

«Идет откровенная дискуссия с европейской Энергетической комиссией, и мы откровенно высказываем свои претензии руководству комиссии, которая занимает двузначную позицию в отношении обходных газопроводов, которые строятся сегодня Российской Федерацией совместно с европейскими компаниями», - сказал Бойко.

Он также отметил, что продолжается диалог Украины и Энергосообщества по данному вопросу, и выразил надежду, что в скором времени он перейдет в официальную плоскость.

«И мы получим официальный ответ от комиссии, каким образом они будут защищать наши права - равноправного члена Европейского энергетического сообщества», - отметил вице-премьер-министр.

Как ранее сообщал УНИАН, Правительство РФ подписало соглашение с Кабинетом министров Македонии о сотрудничестве при создании газопровода-отвода системы "Южный поток" для поставки газа в республику.

7 декабря 2012 года президент России Владимир Путин лично дал старт началу строительства морской части газопровода «Южный поток» в обход территории Украины.

Предполагается, что первые поставки газа начнутся в 2015 году. В 2016-м планируется поставить 15,75 млрд куб. м газа, в 2017-м - 31,5 млрд куб. м, в 2018-м – 47,25 млрд куб. м, и в 2019-м газопровод выйдет на проектную мощность – 63 млрд куб. м.

Справка УНИАН. В целях диверсификации маршрутов экспортных поставок природного газа ОАО «Газпром» реализует проект по строительству газопровода через акваторию Черного моря в страны Южной и Центральной Европы – «Южный поток» в обход территории Украины. Для реализации сухопутной части проекта с Болгарией, Сербией, Венгрией, Грецией, Словенией, Хорватией и Австрией были подписаны межправительственные соглашения.

Морской участок газопровода «Южный поток» пройдет по дну Черного моря от компрессорной станции «Русская» на российском побережье до побережья Болгарии.

Акционерами компании – оператора морского участка газопровода «Южный поток» – South Stream Transport AG являются «Газпром» (50%), итальянская Eni (20%), немецкая Wintershall и французская EdF – по 15%.

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Рада приняла закон об утилизации автомобилей и введении экологического налога

Верховная Рада Украины приняла порядок утилизации транспортных средств, снятых с эксплуатации, а также приняла порядок администрирования экологического налога, плательщиками которого определены импортеры транспортных средств, производители транспортных средств для внутреннего рынка и покупатели транспортных средств.

Как передает корреспондент УНИАН, за закон об утилизации транспортных средств проголосовали 233 народных депутата при необходимых 226, за закон о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно экологического налога – 235 народных депутатов при необходимых 226.

В ходе обсуждения законопроектов, глава Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Виталий Хомутынник обратил внимание, что оба законопроекта рассматривались в едином блоке.

Необходимость принятия законопроектом объяснялась тем, что ежегодно списание автотранспортных средств составляет 100 тыс. единиц, и с учетом роста парка автомобилей потребность в единой системе утилизации транспортных средств будет только расти.

«Для обеспечения этих потребностей по всей территории страны необходимо будет открыть большое количество предприятий по разборке снятых с эксплуатации транспортных средств, шредерных станций и создать инфраструктуру по переработке материалов», - говорится в пояснительных документах к законам.

Финансовым обеспечением формирования такой инфраструктуры должен стать, в том числе, утилизационный сбор или экологической налог.

«Размер экологического налога, подлежащего уплате по конкретному транспортному средству, рассчитывается исходя из ставок и коэффициентов для каждого вида транспортного средства, объема двигателя, года выпуска, массы и других характеристик», - сказано в пояснительных документах.

Как ожидается, уже в первый год действия принятого закона доходы Государственного бюджета от сбора экологического налога составит 2,2 млрд. гривень.

Как сообщал УНИАН, ранее Всеукраинская ассоциация автоимпортеров и дилеров, автомобильный завод компании «Еврокар» и Кременчугский автосборочный завод посчитали, что уплата экологического налога на утилизацию снятых с эксплуатации транспортных средств создают законодательные преференции для избранных и не направлены на развитие украинской автомобильной отрасли.

При этом Ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром» заявила, что для спасения национальной автомобилестроительной отрасли необходимо ввести утилизационный сбор.

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ВР ратифицировала конвенцию об избежании двойного налогообложения между Украиной и Кипром

ВР приняла правительственный законопроект о ратификации Конвенции между правительством Украины и правительством республики Кипр об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и Протокола к ней.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного закона проголосовали 244 из 352 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом ратифицирована конвенция и протокол к ней, подписанные 8 ноября 2012 года в Никосии, которые должны вступить в силу со дня получения последнего письменного сообщения о завершении договорными государствами всех внутригосударственных процедур, необходимых для вступления ими в действие.

Как говорится в пояснительной записке, в результате заключения конвенции предприниматели обеих стран получат гарантии того, что прибыли, полученные от предпринимательской деятельности на территории другой страны, а также из источников в этой другой стране в виде дивидендов, процентов и роялти, не будут подлежать двойному налогообложению.

Конвенция также гарантирует, что предприниматели одного государства будут облагаться налогом в другом государстве на тех же условиях, что и предприниматели этого другого государства.

Определяется, что налогами на доходы считаются все налоги, которые взимаются с общей суммы дохода или с элементов дохода, в том числе налоги на доходы от отчуждения движимого или недвижимого имущества и налоги на общую сумму зарплаты или платы, уплаченной предприятиями.

Кроме того, налогами, на которые распространяется действие конвенции, в Украине предлагается установить налог на прибыль предприятий и налог на доходы физических лиц. В то же время, на Кипре - подоходный налог; корпоративный налог на прибыль; специальный взнос на оборону республики; налог на доходы от отчуждения имущества.

Также определяется, что действие конвенции должно распространяться и на любые идентичные или значительным образом подобные налоги, которые взимаются одним из договорных государств после даты подписания конвенции, в добавление к существующим налогам или вместо них.

Компетентные органы договорных государств извещают друг друга о любых существенных изменениях, которые состоялись в их налоговом законодательстве.

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Еврокомиссия даст юридическую оценку реверсу газа в Украину через Словакию

Европейская Комиссия до сентября текущего года даст юридическую оценку предложениям Украины и Словакии по реверсным поставкам газа.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил журналистам в четверг поздно вечером министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий после встречи с комиссаром ЕС по вопросам энергетики Гунтером Эттингером и представителями Министерства экономики Словакии.

“Мы рассмотрели два варианта, которые наработали наши специалисты. Эти варианты должны пройти экспертизу профессиональную в Еврокомиссии, и мы на будущей неделе представляем эту информацию уже расширенной”, - сказал министр.

По его словам, эксперты Еврокомиссии должны определиться относительно легальности реверсных поставок газа с юридической точки зрения.

“Потому что раздаются от естественных монополий отдельные упреки в том, что в определенной мере это какие-то махинации. Еще раз повторяю: никаких махинаций нет, и мы готовы нашим стратегическим партнерам изложить наши доводы по этому поводу”, - сказал Ставицкий.

Он напомнил, что Украина может получать через Словакию от 10 млрд кубометров газа в год.

“То есть мы не говорим о том, что мы этот объем и будем покупать. Мы говорим о том, что наша страна получит достаточные мощности для диверсификации поставок природного газа в Украину и по справедливой цене. Не более того. Мы никого не хотим обижать, мы хотим достичь тех договоренностей, которые существуют по международным стандартам, и все”, - отметил украинский министр.

Он отметил, что и Украина, и Словакия технически и технологически готовы к началу реверса, остаются нерешенными только юридические вопросы.

“Чтобы не возникало вопросов спорных относительно каких-то штрафов, относительно каких-то судебных вопросов согласно международному праву”, - сказал Ставицкий.

При этом он отметил, что тестовый режим обмена данными между Украиной и Словакией, который начался 15 мая, было решено продлить и поддерживать постоянно с тем, чтобы реверсные поставки можно было бы быстро запустить после решения юридических вопросов.

Министр также выразил уверенность в том, что экспертиза должна быть проведена до сентября.

“Не позже. Это даже с учетом того, что будут каникулы политические в Европе”, - сказал он.

“В этом меня, кстати, заверил и еврокомиссар (Эттингер – УНИАН)”, - добавил он.

Ставицкий не ответил, предусматривают ли упомянутые предложения вариант замещения газа, когда часть российского газа может оставаться в Украине вместо физических поставок газа из Словакии.

“Давайте не будем забегать немного вперед, давайте подождем выводов Еврокомиссии по этому поводу”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, по словам директора секретариата Энергетического содружества Янеша Копача, поставки природного газа из Словакии в Украину в реверсном режиме могут начаться уже до конца текущего года, однако этот вопрос непосредственно зависит от активности действий НАК «Нафтогаз Украины» в этом вопросе.

Украина начала покупать газ в странах Евросоюза с ноября 2012 года. Правительство рассчитывает заключить контракт на поставки природного газа в объеме 7 млрд куб. м в год через территорию Венгрии и Словакии и сократить его закупку в России до 20 млрд кубометров.

15 мая Украина начала импорт газа через Словакию в тестовом режиме.

По словам Ставицкого, открытие маршрута поставки природного газа через территорию Словакии позволит Украине полностью диверсифицировать его поставки на территорию страны.

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Кабмин перенес ввод новых акцизных марок на алкоголь и табак до 1 сентября

Кабинет министров Украины принял решение об отсрочке ввода новых акцизных марок для алкогольных напитков и табачных изделий до 1 сентября 2013 года с ранее запланированного 1 августа т.г.

Соответствующее постановление №474 опубликовано на официальном сайте правительства.

Согласно постановлению, Министерство доходов и сборов должно обеспечить производство акцизных марок нового образца до 25 августа, а не до 20 июля, как планировалось ранее.

Как сообщал УНИАН, Кабмин в апреле т.г. перенес введение акцизных марок на алкоголь и табак на 1 августа с 1 мая. Среди причин такого решения тогда называли необходимость проведения инвентаризации имеющихся акцизных марок у продавцов и субъектов хозяйствования, а также организации закупочных процедур.

При этом предполагалось повышение стоимости акцизной марки на алкоголь до 0,27 грн за шт. с действующих 0,103 грн за шт., а для табачных изделий - до 0,142 грн за шт. против 0,055 грн за шт.

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Инфляция в июне составила 0%

Инфляция в Украине в июне 2013 года по сравнению с маем составила 0%, сообщается на официальном сайте Государственной службы статистики.

Согласно сообщению, в годовом выражении (против июня 2012 года) зафиксирована дефляция в размере 0,1%, с начала 2013 года (июнь 2013 года к декабрю 2012 года) инфляция составила 0,2%.

Как сообщает Госстат, в июне против мая 2013 года больше всего подорожал сахар - на 6,5% (против июня 2012 г. - снижение на 5,8%), железнодорожный пассажирский транспорт - на 4,3% (рост на 3,3%), овощи - на 2,9% (снижение на 6,4%), транспортные услуги - на 1,3% (рост на 3,6%), автодорожный пассажирский транспорт - на 1% (рост на 3,9%), алкогольные напитки и табачные изделия - на 0,7% (рост на 7,8%), квартплата — на 0,6% (рост на 2,5%)

Снижение цен зафиксировано на молоко - на 1,8% (против июня 2012 года - снижение на 2,3%), яйца - на 1,2% (снижение на 2,1%), фрукты — на 2,4% (снижение на 11%).

По остальным позициям в июне против мая 2013 года зафиксировано незначительное изменение цен на уровне 0,1-0,5 п.п.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в мае 2013 года по сравнению с апрелем 2013 года составила 0,1%. В годовом выражении (против мая 2012 года) зафиксирована дефляция в размере 0,4%, с начала 2013 года (май 2013 года к декабрю 2012 года) инфляция составила 0,2%.

Украина завершила 2012 год с дефляцией 0,2%, при этом снижение потребительских цен по итогам года было зафиксировано впервые с 2002 года.

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2013 год рассчитан, исходя из прогнозных макроэкономических показателей годовой инфляции (декабрь к декабрю) в 4,8%, предельного дефицита госбюджета в 3,2% ВВП и темпов роста ВВП в 3,4%.

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Золотовалютные резервы Нацбанка упали почти на 6% - до 23,1 млрд долл.

Золотовалютные резервы Национального банка Украины (НБУ) в июне снизились на 5,7%, или на 1,397 млрд долл., и на 1 июля составили 23,144 млрд долл., сообщается на сайте Национального банка Украины.

По данным НБУ, с начала 2013 года золотовалютные резервы НБУ снизились на 5,7%, или на 1,402 млрд долл.

Как сообщает НБУ, в июне на изменение размера резервов существенное влияние оказали выплаты по погашению облигаций государственного займа в размере 1,139 млрд долл.

Также сообщается, что общее сальдо интервенций за июнь было позитивным и составило 101 млн долл. США в эквиваленте.

Как сообщал УНИАН, золотовалютные резервы НБУ в мае 2013 года сократились на 2,8% - до 24,541 млрд долл.

В декабре 2012 года сократились на 3,3% - до 24,546 млрд долл., в целом за 2012 год - на 22,8%, или на 7,248 млрд долл. (с 31,795 млрд долл.).

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Цены производителей промпродукции в июне снизились на 2,7%

В Украине цены производителей промышленной продукции в июне 2013 года, по сравнению с маем 2013 года, снизились на 2,7%, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, в годовом выражении (по сравнению с июнем 2012 года) цены производителей промпродукции снизились на 1,6%, с начала года (июнь 2013 года против декабря 2012 года) рост составил 3,7%.

Как сообщал УНИАН, в Украине цены производителей промышленной продукции в мае 2013 года, по сравнению с апрелем 2013 года, выросли на 3,1% в годовом выражении (по сравнению с маем 2012 года) цены производителей промпродукции выросли на 1,9%, с начала года (май 2013 года против декабря 2012 года) - выросли на 6,6%.

В Украине цены производителей промышленной продукции в декабре 2012 года по сравнению с ноябрем 2012 года снизились на 1,5%, а по сравнению с декабрем 2011 года выросли на 0,3%.

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Производство авто в Украине за полгода сократилось на 54%

Производство автомобилей в Украине в первом полугодии текущего года сократилось на 54,2% - до 18,24 тыс. единиц.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ассоциации "УкрАвтоПром".

Согласно сообщению, в январе-июне 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство легковых автомобилей сократилось на 54,2% - до 16,74 тыс. единиц, производство коммерческих автомобилей сократилось на 63,3% - до 657 единиц и производство автобусов сократилось на 43,2% - до 843 единиц.

При этом, отечественный автопроизводитель ЗАЗ в январе-июне увеличил производство автомобилей на 11% - до 1,722 тыс. единиц, корпорация "Богдан" увеличила производство на 68% - до 1,146 тыс. единиц, "Еврокар" увеличил производство на 20% - до 971 единицы.

Как сообщал УНИАН, производство автомобилей в Украине в январе-мае этого года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года сократилось в 2,5 раза - до 13,680 тыс. единиц

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются корпорация «УкрАВТО» (Запорожский автомобилестроительный завод), корпорация «Богдан», «Еврокар», Корпорация «АИС» («КрАСЗ»), корпорация «Эталон» (Черниговский автозавод и Бориспольский автозавод).

По итогам 2012 года производство легковых автомобилей в Украине в условиях отсутствия господдержки и слабого автокредитования, по данным Госстата, сократилось на 28,5% - до 69,7 тыс. единиц. При этом производство грузовых автомобилей в прошлом году сократилось по сравнению с 2011 годом на 7,1% - до 2 936 единиц, а выпуск автобусов упал на 14,4% - до 3 206 единиц.

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Убытки украинских госшахт выросли на 38%

Государственные угольные шахты Украины в первом полугодии 2013 года увеличили убытки от выпуска товарной продукции по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 38% - до 7,237 млрд грн с 5,242 млрд грн.

Об этом говорится в отчете Министерства энергетики и угольной промышленности.

Согласно документу, в июне 2013 года убытки от выпуска товарной продукции государственными угольными предприятиями без учета средств государственной поддержки составили 1,267 млрд грн и по сравнению с соответствующим периодом 2012 года увеличились на 390,4 млн грн.

«За январь-июнь 2013 г. из государственного бюджета поступило 6 684,2 млн грн на частичное покрытие расходов по себестоимости угольной продукции», - сказано в отчете.

Также в документе отмечается, что в июне 2013 года фактическая себестоимость 1 тонны товарной угольной продукции составила 1 362,6 грн и по сравнению с соответствующим периодом 2012 года увеличилась на 173,9 грн (на 14,6%).

В то же время по итогам января-июня текущего года рыночная стоимость 1 тонны товарной угольной продукции составляет 530,4 грн, что по сравнению с январем-июнем 2012 года меньше на 109,4 грн (на 17,8%), отмечается в отчете министерства.

Как сообщал УНИАН, угледобывающие предприятия Украины в январе-июне 2013 года сократили добычу угля по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 6,7% - до 40,523 млн тонн с 43,414 млн тонн.

Кабинет министров Украины перенес начало корпоратизации государственных угольных предприятий на один год - до 2014 года с 2013 года.

В конце сентября 2012 года Кабинет министров Украины поручил Министерству энергетики и угольной промышленности совместно с Фондом госимущества провести корпоратизацию государственных угледобывающих предприятий в течение 2012-2014 гг.

Корпоратизации подлежат госпредприятия «Артемуголь», «Орджоникидзеуголь», «Снежноеантрацит», «Макеевуголь», «Донецкая угольная энергетическая компания», «Красноармейскуголь», «Дзержинскуголь», «Краснолиманская», шахтоуправление «Южнодонбасское №1», «Торезантрацит», «Шахтерскантрацит», «Селидовуголь» (все – Донецкая область), «Донбассантрацит», «Луганскуголь», «Первомайскуголь» (все – Луганская область), а также «Волыньуголь» и «Львовуголь».

В декабре 2012 года Минфин сообщил, что при условии выполнения программы экономических реформ на 2010-2014 годы в части приватизации и передачи в концессию государственных угледобывающих предприятий и шахт расходы государственного бюджета в виде дотаций угольному сектору в 2013 году сократятся на 4,7 млрд грн – с 14,6 млрд грн до 9,9 млрд грн, в том числе расходы по себестоимости готовой угольной продукции сократятся на 2,1 млрд грн – с 9,9 млрд грн до 7,8 млрд грн.

За последние два года Украина декларирует планы по переходу на жесткий режим экономии энергоресурсов в связи с высокой ценой на российский газ и планы по его частичному замещению отечественным углем.

УНИАН