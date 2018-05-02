Баланс недели: векселя, экологический сбор с авто, инфляция и пессимисты из Fitch

Однією з найбільш значущих подій минулого тижня стало «ударне» закриття чергової сесії Верховної Ради перед літніми канікулами, що ознаменувалось прийняттям ряду прогресивних, а може й не дуже, законів. Звичайно ж, на перше місце серед гучних законопроектів можна поставити так званий «вексельний» щодо реструктуризації бюджетної заборгованості. У документі, зокрема, передбачається на добровільних засадах здійснювати бюджетне відшкодовування податку на додану вартість шляхом видачі фінансових казначейських векселів у порядку, визначеному Кабінетом міністрів. Строк обігу паперів - до 5 років з дохідністю не вище 5%. Право видачі векселів надається органам, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів.

Ще досить живі спогади, чим закінчились для вітчизняної економіки вексельні «схеми» 90-их. І хоча урядовці зараз запевнюють, що повернення даного інструменту дозволить стабілізувати ситуацію з заборгованістю із ПДВ, а також зробить операції з поверненням боргу більш прозорими, у фахівців залишається багато питань з приводу даної ініціативи.

На думку головного економіста інвестиційної компанії Dragon Capital Олени Білан, між векселями і часто порівнювальним з ними інструментом ПДВ-облігаціями є кілька суттєвих відмінностей. Так, ПДВ-облігації випускалися для реструктуризації вже накопиченої заборгованості, у той час як векселями виплачуватиметься поточне відшкодування. Крім того, ПДВ-облігації погашалися «живими» грошима. Векселі ж можуть йти в рахунок податкових платежів, в той же час питання погашення «живими» грошима чітко не прописано. Використання векселів ускладнює їх вторинний обіг, тому що підприємство, яке отримало вексель і вирішило його продати, повинне буде знайти іншу компанію, яка зможе оцінити потребу в такому інструменті в прив'язці до своїх податкових платежів на строк до п'яти років. Експерт підкреслює, що невизначеність у питанні погашення може істотно знизити привабливість векселів як ринкового боргового інструменту, а значить, збільшити дисконт, з яким підприємства зможуть продати вексель. У цілому, зазначає Білан, випуск векселів потенційно може стати ефективним заходом збільшення доходів бюджету в короткостроковій перспективі, але станеться це за рахунок збільшення бюджетного навантаження в наступні роки.

За словами фахівця з торгівлі облігаціями інвестиційної компанії Concorde Capital Юрія Товстенка, враховуючи нестандартність і новизну цього інструменту, поки складно оцінити наскільки він зможе торгуватися на вторинному ринку. «Векселі планують випускати з прибутковістю 5% і терміном 5 років. Якщо вони не будуть амортизаційними, на відміну від ПДВ-ОВДП, то цікаву для учасників ринку прибутковість таких держпаперів на вторинному ринку можна оцінити в близько 18-20% річних», - зазначив експерт.

Утилізація і ще один податок

Проте лише одними векселями Верховна Рада на цьому тижні не обійшлася. Так, парламент прийняв порядок утилізації транспортних засобів, знятих з експлуатації, а також порядок адміністрування екологічного податку, платниками якого визначені імпортери транспортних засобів, виробники транспортних засобів для внутрішнього ринку і покупці транспортних засобів. Необхідність ухвалення документу пояснювалася тим, що щорічно списання автотранспортних засобів становить 100 тис. одиниць, і з урахуванням зростання парку автомобілів потреба в єдиній системі утилізації буде лише зростати. Розмір екологічного податку, що підлягає сплаті по конкретному транспортному засобу, розраховуватиметься, виходячи із ставок і коефіцієнтів для кожного виду авто, об'єму двигуна, року випуску, маси та інших характеристик. Базова ставка збору для легкових автомобілів встановлена на рівні 5,5 тис. грн, для вантажних автомобілів, автобусів та ін. - 38 тис. грн., просте остаточна сума утилізаційного збору залежатиме від встановлюваного цим же законом коефіцієнта, розмір якого відчутно коливається в залежності від об’єму двигуна та терміну експлуатації авто.

Про своїх не забули

Верховна Рада на минулому тижні традиційно підтримала багатостраждальну вугільну галузь, щедрою рукою виділивши їй 6,4 млрд грн. «на фінансування програми часткової компенсації витрат за собівартістю готової товарної вугільної продукції (у частини виплати заробітної плати – 5,5 млрд грн), а також оновлення парку автомобілів установ охорони здоров'я системи екстреної медичної допомоги працівникам вугільної галузі (922 млн грн)».

Покращення все ніяк не приходить

Що ж до суто економічних новин поза законодавчого поля, то продовжувала «радувати» інфляція, яка, здається, як явище щезла з української, принаймні статичної, дійсності. Отже, згідно з даними Держстату, інфляція знову, на цей раз вже у червні, показала нульовий результат. Традиційно ціни коливались по продуктовій лінійці плюс транспортні послуги – все ж період відпусток. Варто нагадати, що показник споживчої інфляції в Україні тримається біля нульової позначки вже майже рік і, здається, експерти змучились констатувати, що тривалий період нульової інфляції може перешкоджати зростанню виробництва в галузях, орієнтованих на внутрішній ринок.

У той же час, золотовалютні резерви Національного банку у червні знизилися на 5,7%, або на 1,397 млрд. дол, і на 1 липня склали 23,144 млд дол. З початку 2013 року золотовалютні резерви НБУ знизилися на 5,7%, або на 1,402 млрд дол.

Як повідомляє НБУ, в червні на зміну розміру резервів істотний вплив зробили виплати з погашення облігацій державної позики в розмірі 1,139 млрд дол.

Крім того, на минулому тижні міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings погіршило прогноз рейтингу України до "негативного" із "стабільного", при цьому підтвердивши довгостроковий рейтинг в іноземній і національній валюті "В". Як зазначили в агентстві, перегляд прогнозу за рейтингом відображає вірогідність того, що міжнародні резерви зменшуватимуться й надалі, оскільки у країни складний розклад виплат зовнішнього боргу до 2014 року, а також труднощі з залученням запозичень на міжнародних ринках капіталу. Агентство також не очікує в поточному році підписання нової програми співпраці між Україною і МВФ, у рамках якої наша країна розраховує залучити близько 15 мільярдів доларів. За даними Fitch, існують обмеження, які не дають змоги країні скористатися своїм економічним потенціалом, зокрема, це - слабке бізнес-середовище навіть за мірками рейтингової категорії "В". "Волатильність економіки та інфляції велика, а відносно велика фінансова система залишається нестабільною з урахуванням істотної кількості неповоротних кредитів у банків (30% від загальної кількості)", - зазначають в агенстві.

Fitch Ratings прогнозує зростання економіки країни на рівні 0,5-1% в 2013 році і 2-3% наступного року. "Слабкіше зростання може призвести до негативних рейтингових дій", - вважає Fitch.

Услід за зниженням прогнозу щодо України Fitch Ratings переглянуло прогноз за рейтингами 10 провідних вітчизняних компаній - до «негативного» зі «стабільного». Між тим, на думку експертів, Fitch переглянуло лише прогноз, а не сам рейтинг, що, скоріш за все, не матиме якогось негативного впливу на українські суверенні єврооблігації. Хоча, з викладеним агентством баченням розвитку економічної ситуації в країні ніхто особливо сперечатись не збирається.

Віталій Неборак (УНІАН)