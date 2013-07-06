Китай и Швейцария подписали соглашение о свободной торговле

Представители Китая и Швейцарии подписали сегодня в Пекине соглашение о свободной торговле, передает ИТАР-ТАСС со ссылкой на агентство Синьхуа.

После двухлетних переговоров министр коммерции КНР Гао Хучэн и начальник федерального департамента экономики Швейцарии Иоганн Шнайдер-Амман в субботу подписали соглашение о свободной торговле между двумя странами. Швейцария стала первой страной ЕС, заключившая такое соглашение с Китаем. Впервые идея о свободной торговле КНР со странами ЕС была озвучена в 2007 году. Официальные переговоры по этому вопросу начались в январе 2011 года.

Для Швейцарии Китай является третьим по величине торговым партнером после ЕС и США. В прошлом году торговый оборот двух государств составил 18,12 млрд швейцарских франков (18,8 млрд долларов), отмечает китайское издание "21 Шицзи цзинцзи". После подписания соглашения ожидается увеличение экспорта в КНР швейцарских часов, различного оборудования, медикаментов и точных приборов. Основными статьями экспорта Китая в Швейцарию являются телекоммуникационное оборудование и солнечные батареи.