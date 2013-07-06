Протесты в Египте продолжаются: погибло около 26 человек, свыше 300 ранены

В Египте в столкновениях сторонников свергнутого президента Мохаммеда Мурси с его противниками и подразделениями армии погибли по меньшей мере 26, получили ранения свыше 300 человек.

Как сообщает ВВС со ссылкой на египетское агентство новостей, большинство погибших скончались от огнестрельных ранений.

Волна насилия охватила крупнейшие города Египта после того, как накануне спецслужбы застрелили трех демонстрантов, выступавших в поддержку Мурси.

Жертвами ожесточенных столкновений в Александрии стали 12 человек, в Каире погибли не меньше трех.

С прошлого воскресенья в Египте погибли уже больше 60 человек.

Многочисленные сторонники отстраненного армией Мохаммеда Мурси вышли на улицы египетской столицы и других городов вечером в пятницу. Сигналом к массовому выходу на улицы, как полагают журналисты, стало выступление соратника смещенного президента, лидера движения "Братья-мусульмане" Мохаммеда Бади на митинге возле одной из столичных мечетей.

"Аллах поможет Мурси победить и вернуться в президентский дворец", - провозгласил Бади, о котором накануне ходили слухи, что он - как и много других "братьев-мусульман" - арестован.

Сразу после речи Бади многотысячная толпа отправилась через мост «6 Октября», позже перекрытый военными, к площади Тахрир, где весь день митинговали тысячи противников президента Мурси. Начались столкновения, люди бросали друг в друга камни, раздавалась стрельба.

После пятничных молитв многотысячная толпа направилась к Клубу офицеров президентской гвардии, где, предположительно, Мурси находится под домашним арестом.

Военные предупредили их не пересекать улицу. Но толпа росла, становилась все агрессивнее и, в конечном итоге, двинулась вперед. Военные сначала стреляли в воздух, затем открыли огонь по толпе.

Сообщения о столкновениях между армией и сторонниками смещенного президента Мурси поступали из разных концов Египта. Так, агентство Рейтер со ссылкой на очевидцев и египетских силовиков передает о столкновениях в трех городах на северном востоке: в Эль-Арише на севере Синайского полуострова и в Суэце и Исмаилии на Суэцком канале.

Сторонники Мурси пытались прорваться в административные здания во всех этих трех городах, забрасывали солдат камнями, те в ответ применили слезоточивый

Руководство Африканского союза, между тем, объявило о приостановке членства Египта. Как объяснил представитель организации Адморе Камбудзи, решение будет оставаться в силе «до восстановления в Египте конституционного строя».