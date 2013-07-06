Кабмин утвердил Порядок регистрации технологий на госпредприятиях

Правительство утвердило Порядок регистрации технологий и их составляющих, созданных или приобретенных за бюджетные средства или созданных или приобретенных предприятиями государственной формы собственности.

Об этом сообщается на Правительственном портале. Соответствующее постановление № 472, разработанное Госинформнауки, Правительство приняло 3 июля 2013.

Как сообщил Председатель Государственного агентства по вопросам науки, инноваций и информатизации Украины Владимир Семиноженко, документ устанавливает порядок государственной регистрации технологий и ведения реестра технологий, созданных или приобретенных за бюджетные средства или предприятиями государственной формы собственности.

«Регистрация технологий и ведения их государственного реестра обеспечивается Госинформнауки на основе представленных заявителем регистрационной карточки технологии и справки о наличии полного комплекта документов по технологии, - отметил Семиноженко. - Информация о таких технологиях размещается на официальном сайте Агентства в свободном доступе».

При этом он добавил, что документом определены конкретные сроки осуществления регистрации.

Семиноженко отметил, что общий доступ к информации об открытых (несекретных) зарегистрированных технологиях содержит следующие сведения: название технологии, информация о государственном предприятии, которое создало или приобрело технологию, предприятие, которое создало или приобрело технологию за счет бюджетных средств, или владельца технологии; краткое описание технологии; контактные данные.

Предоставление информации о зарегистрированных секретных технологиях осуществляется в порядке, установленном Законом Украины «О государственной тайне» и другими нормативно-правовыми актами в сфере охраны государственной тайны. В случае возникновения необходимости засекречивания зарегистрированной технологии субъект хозяйствования обязан информировать об этом Госинформнауки.

По его словам, документ позволит систематизировать и унифицировать информацию о технологиях, которые созданы или приобретены за бюджетные средства, что будет способствовать распространению информации о технологиях среди потенциальных предприятий-потребителей, а также внедрению отечественных технологий в реальном секторе экономики.

Согласно постановлению, центральные органы исполнительной власти в месячный срок должны привести собственные нормативно-правовые акты в соответствие с этим документом.