В Венгрии микроавтобус с украинцами попал в ДТП, есть погибшие - СМИ
14:02, 06 июля 2013Разное
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В Венгрии микроавтобус с украинскими номерными знаками попал в аварию на автомагистрали М3, в результате чего погибли два пассажира, еще трое травмированы.
Об этом сообщает ТСН со ссылкой на дирекцию по защите от катастроф Боршод-Обоуй-Земплинской области Венгрии.
«Микроавтобус, который ехал в направлении Мишкольца, около отметки 123 км автомагистрали М3 съехал в канаву. В ДТП погибли два человека, трое тяжело травмированы», - сообщила представитель областной дирекции по защите от катастроф Андреа Гудак.
Согласно информации представителя областной полиции Томаша Доби, водитель микроавтобуса, вероятно, уснул за рулем.
Обстоятельства ДТП изучаются. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.
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