В Венгрии микроавтобус с украинцами попал в ДТП, есть погибшие - СМИ

В Венгрии микроавтобус с украинскими номерными знаками попал в аварию на автомагистрали М3, в результате чего погибли два пассажира, еще трое травмированы.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на дирекцию по защите от катастроф Боршод-Обоуй-Земплинской области Венгрии.

«Микроавтобус, который ехал в направлении Мишкольца, около отметки 123 км автомагистрали М3 съехал в канаву. В ДТП погибли два человека, трое тяжело травмированы», - сообщила представитель областной дирекции по защите от катастроф Андреа Гудак.

Согласно информации представителя областной полиции Томаша Доби, водитель микроавтобуса, вероятно, уснул за рулем.

Обстоятельства ДТП изучаются. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.