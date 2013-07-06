Охендовский избран председателем ЦИК

Председателем Центральной избирательной комиссии избран Михаил Охендовский.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня путем тайного голосования за его кандидатуру проголосовали 11 членов ЦИК из 14 присутствующих.

Член ЦИК Игорь Жиденко находится в отпуске.

По результатам голосования 2 бюллетеня были признаны недействительными, поскольку не имели ни одной отметки.

Еще в одном бюллетене была поставлена отметка напротив графы «не поддерживаю никого из кандидата».