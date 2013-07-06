В Китае из-за проливных дождей и града эвакуированы 12 тыс. человек
16:04, 06 июля 2013Разное
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В провинции Аньхой в Восточном Китае из-за проливных дождей и града власти эвакуировали 12 тыс человек.
Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на агентство Синьхуа, ночью уровень осадков в различных частях провинции составил от 50 до 244 мм. В ряде городов организованы группы для проведения спасательных операций.
В настоящее время уровень воды в реках Янцзы и Хуайхэ находится в пределах нормы, угрозы наводнения пока нет. В Китае сезон дождей, по прогнозам метеорологов, должен закончиться к концу июля.
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