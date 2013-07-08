«Свобода» сформирует правительство национальной альтернативы

Всеукраинское объединение «Свобода» будет формировать правительство национальной альтернативы.

Как сообщили в пресс-службе партии, такое решение принял политсовет ВО «Свобода» во время заседания в Киеве 5 июля 2013 года.

Организация работы и руководство правительством национальной альтернативы поручены заместителю председателя партии, народному депутату Александру Сычу.

Программа действий правительства национальной альтернативы будет сформирована в соответствии с «Программой защиты украинцев», на основе опыта деятельности Всеукраинского объединения «Свобода» в местных советах, системной законодательной работы в Верховной Раде Украины, ради постоянного контроля и мониторинга действий нынешнего Кабмина.

Политсовет ВО «Свобода» также определил планы общепартийной деятельности на близкую и среднесрочную перспективу. В частности, проведение в этом году массовых общеукраинских мероприятий к 80-ой годовщине Голодомора 1932-33 годов и празднование 200-летия со дня рождения Тараса Шевченко в 2014 году.

Во время заседания был принят ряд кадровых решений по поводу приема и исключения из рядов ВО «Свобода».