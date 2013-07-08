Анонс на 8 июля

* Состоится брифинг на тему: "Прогноз гидрометеорологических условий в Украине и о мерах, предпринятых по ликвидации чрезвычайных ситуаций". Участники: Николай Чечеткин, зам.директора Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации; Николай Кульбида, директор Украинского гидрометеорологического центра.

* Круглый стол на тему: «Перспективы добычи сланцевого газа в Украине». Организатор: Институт Горшенина. Вопросы: Сланцевый газ как фактор энергетической безопасности Украины. Оценка украинских месторождений: проблемы и перспективы. Вопросы экологической безопасности добычи сланцевого газа. Насколько Украина продвинулась в поисках альтернативы российскому газу? Мировой опыт добычи сланцевого газа. Анализ тенденций. Грядет ли переформатирование европейского газового рынка? Участники: Сергей Клюев, народный депутат Украины, зам.главы фракции ПР; Сергей Ермилов, экс-министр топлива и энергетики Украины; Тарас Кутовой, народный депутат Украины (УДАР); Алексей Лещенко, вице-президент Института Горшенина, эксперт по энергетическим вопросам; Юрий Корольчук, член наблюдательного совета Института энергетических стратегий. Модератор - Владимир Застава, эксперт Института Горшенина.

***

Полный вариант выпуска "УНИАН-Анонс" распространяется по подписке. Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63