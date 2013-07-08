С сегодняшнего дня в Украине возобновляется печать загранпаспортов

Сегодня будет заключен новый контракт с государственным предприятием "Полиграфкомбинат "Украина" на производство бланков загранпаспортов гражданин Украины.

Отныне начнется и отгрузка бланков паспортов в обычном режиме, передает ТСН со ссылкой на Государственную миграционную службу.

"Цена бланка будет составлять 82,2 грн... Как только мы подпишем договор, они сразу будут печатать паспорта. Мощность комбината составляет до 25 тыс. экземпляров в сутки", – отметил председатель ГМС Николай Ковальчук.

Напомним, задержки с выдачей загранпаспортов прогнозировали до 8 июля, причиной называли смену производителя бланков.