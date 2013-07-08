В июне зарегистрировано более 11 тыс. физлиц-предпринимателей

В июне 2013 года в Украине зарегистрировано более 11 тыс. физических лиц - предпринимателей, почти 1 тыс. из которых – в Киеве, сообщила пресс-служба Государственной регистрационной службы Украины (Укргосреестр) со ссылкой на главу ведомства Дмитрия Ворону.

«По результатам июня зарегистрировано более 11 тыс. физических лиц-предпринимателей. Почти 9%, или 965 человек – в столице. Меньше желающих стать предпринимателями в Закарпатье, там в июне зарегистрировано только 208 предпринимателей», - цитирует Ворону пресс-служба Укргосреестра.

Ворона также напомнил, что с 1 июля функции государственной регистрации юрлиц и физлиц-предпринимателей переданы Укргосреестру.

При этом чиновник отметил, что передача полномочий Укргосреестру состоялась успешно.

«В первый день было проведено более 5 тыс. регистрационных действий. Ажиотажа среди населения нет, регистрация бизнеса проводится непрерывно», - добавил Ворона.

Как сообщал УНИАН, по данным на конец июня с начала 2013 года в Украине зарегистрировали порядка 80 тыс. физических лиц - предпринимателей и свыше 23 тыс. юрлиц. При этом в Укргосреестре отметили, что наибольшее количество субъектов хоздеятельности регистрируются в сфере торговли.

Справка УНИАН. Согласно Указу Президента Украины «Об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти» (№ 1085/2010 от 9 декабря 2010 года), в Украине создана Государственная регистрационная служба, на которую возложены полномочия по регистрации юридических и физических лиц-предпринимателей, регистрации религиозных организаций, а также функции в сфере реализации государственной политики по вопросам регистрации.