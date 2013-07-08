Анонс на 9 июля

* Пресс-конференция на тему: "Украинцам помогут создать бизнес в сфере ЖКХ". Участники: председатель Общественного совета при Госпредпринимательства Украины, руководитель проекта "Управдом XXI" П.Михайлиди, заместитель председателя Госпредпринимательства Украины О.Шейко, заместитель председателя Союза владельцев жилья Украины И.Захаревич, председатель ресурсного центра ОСМД Донецкой области, уполномоченные представители Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины и Конфедерации строителей Украины.

* Пресс-конференция на тему: "Глобальное потепление или глобальное похолодание. Правда об изменении климата". Участники: заместитель директора Департамента экологии Института проблем экологии и энергосбережения Г.Веремийчик, координатор климатической программы Национального экологического центра М.Сторчило.

* Пресс-конференция на тему: "Горький" хлеб урожая-2013. О состоянии уборочной страды, зернового рынка Украины и его перспективах на 2013/14 год". Участники: генеральный директор Украинской аграрной конфедерации Сергей Стоянов.

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