Набсовет «Гарант-Лайф» назначил нового председателя правления

Наблюдательный совет компании по страхованию жизни «Гарант-Лайф» назначил нового председателя правления, сообщила компания в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, набсовет 4 июля назначил председателем правления компании Татьяну Щучьеву вместо отстраненного от должности Александра Скрипника.

Как сообщается, Скрипник возглавлял правление компании 2 года 9 месяцев. Причины отстранения его от должности не сообщаются.

Как сообщал УНИАН, компания по страхованию жизни «Гарант-Лайф» по итогам 2012 года получила 8,705 млн грн прибыли против 699 тыс. грн в 2011 году. Активы компании в 2012 году выросли на 17% - до 150,16 млн грн, собственный капитал - на 16%, до 63,32 млн грн, уставный капитал вырос в 2,8 раза - до 28,2 млн грн.

Справка УНИАН. Украинская страховая компания «Гарант-Лайф» работает на рынке Украины с 2000 года. Согласно информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, основными владельцами компании являются ПАО «Украинская автомобильная корпорация» - 29,0268%, УСК «Гарант-Авто» - 24,9007%, ОДО «Экспресс Страхование» - 39,0532%.