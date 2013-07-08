Завтра представитель Евросоюза Эштон посетит Молдову
Брюссель. Верховный представитель Европейского Союза по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон посетит Молдову во вторник, 9 июля.
Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в пресс-службе Эштон.
Согласно сообщению, Эштон планирует провести встречи с премьер-министром Молдовы Юрие Лунке и министром иностранных дел Наталией Герман.
Кроме того, предусмотрены встречи с Президентом Молдовы Николае Тимофти, спикером парламента Игорем Корманом и лидерами партий и фракций в парламенте.
"Молдова продемонстрировала свои обязательства к сотрудничеству с Европейским Союзом, и в Кишиневе я остановлюсь на наших взаимных обязательствах относительно политической ассоциации и экономической интеграции Молдовы", - отметила Эштон.
Как сообщал УНИАН, Европейский Союз и Молдова завершили переговоры относительно Соглашения об ассоциации и планируют парафировать его на Вильнюсском саммите “Восточного партнерства” 28-29 ноября этого года.