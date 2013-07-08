При Президенте будет создана рабочая подгруппа по борьбе с аудио- и видеопиратством

Межведомственная рабочая группа по анализу состояния соблюдения законодательства о свободе слова и защите прав журналистов создаст рабочую подгруппу по вопросам защиты прав собственности на аудиовизуальный контент.

Такое решение было принято во время заседания межведомственной рабочей группы, которая действует в рамках «Открытого разговора», сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины Виктора Януковича.

В частности, на заседании было поддержано соответствующее предложение пресс-секретаря Президента Украины, руководителя Межведомственной рабочей группы Дарьи Чепак.

Исполнительный директор Независимой ассоциации телерадиовещателей Екатерина Мясникова отметила в ходе заседания, что пиратство наносит многомиллионные убытки государству и легальным производителям контента. «Наиболее распространенными формами пиратства является предоставление незаконного доступа к контенту через спутниковые сети, нелегальное распространение зарубежных каналов вещания», - сказала она. По ее словам, на сегодняшний день пиратство приобрело системный характер, правообладатели не в состоянии самостоятельно защитить свои права, поэтому необходимо привлечение правоохранительных органов.

Участники «Открытого разговора» пришли к соглашению создать эту рабочую подгруппу в рамках рабочей группы относительно благоприятного инвестиционного климата, развития телерадиовещания и индустрии прессы в Украине, которую возглавляет председатель Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины Александр Курдинович, отмечается в сообщении.

К работе этой подгруппы будут привлекаться и правоохранительные органы. Заместитель начальника Управления связей с общественностью МВД Украины Сергей Бурлаков отметил, что к обсуждению этого вопроса необходимо привлекать также объединение правообладателей. «Основное условие наступления уголовной ответственности по 176 статье – это материальный ущерб в значительном размере. Возникает много вопросов, как рассчитывается этот ущерб», - сказал Бурлаков.

Он сообщил, что к этой работе будет привлечено Управление борьбы с киберпреступностью МВД.

Также решено привлечь к работе подгруппы специалистов из Министерства образования и науки Украины по вопросам защиты интеллектуальной собственности.