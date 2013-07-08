ТОП-10 (8 июля)

С сегодняшнего дня в Украине возобновляется печать загранпаспортов

Украина вдвое увеличила импорт газа из Польши и Венгрии

Кабмин направил 1,8 млрд грн на реконструкцию «Охматдета» и института рака

Украина закончила июнь с "нулевой" базовой инфляцией

«Свобода» сформирует правительство национальной альтернативы

Украинская биржа установила максимальный объем котировки

Группа СКМ продает «Украинский аптечный холдинг»

Минсоцполитики профинансирует военные пенсии в полном объеме

Инфляция в Украине начнется осенью - эксперты

Объемы агрокредитования в Украине за 5 месяцев выросли до 37,7 млрд грн

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С сегодняшнего дня в Украине возобновляется печать загранпаспортов

Сегодня будет заключен новый контракт с государственным предприятием "Полиграфкомбинат "Украина" на производство бланков загранпаспортов гражданин Украины.

Отныне начнется и отгрузка бланков паспортов в обычном режиме, передает ТСН со ссылкой на Государственную миграционную службу.

"Цена бланка будет составлять 82,2 грн... Как только мы подпишем договор, они сразу будут печатать паспорта. Мощность комбината составляет до 25 тыс. экземпляров в сутки", – отметил председатель ГМС Николай Ковальчук.

Напомним, задержки с выдачей загранпаспортов прогнозировали до 8 июля, причиной называли смену производителя бланков.

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Украина вдвое увеличила импорт газа из Польши и Венгрии

Украина в июне текущего года увеличила импорт газа и Польши и Венгрии в два раза по сравнению с маем – до 262,7 млн кубометров против 124,8 млн кубометров месяцев ранее, говорится в сообщении Центрального диспетчерского департамента компании «Укртрансгаз».

«По оперативным данным, прирост импорта природного газа состоялся за счет увеличения транзита из Венгрии, который в июне текущего года составил 137,8 млн куб. м», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, «Укртрансгаз» начал прием природного газа в реверсном режиме с 1 ноября 2012 года.

Вице-премьер-министр Украины Юрий Бойко заявлял, что увеличения реверса газа из государств Европейского Союза – одна из стратегических задач, которые стоят перед правительством.

В апреле Кабинет министров Украины утвердил прогнозный баланс поступления и распределения природного газа в Украине на 2013 год с объемом импорта 27,3 млрд куб. м. Поступления газа в текущем году от российского газового монополиста компании "Газпром" составят 18 млрд куб. м, от компании Ostchem, подконтрольной украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу, – 8 млрд куб. м, от немецкого газового трейдера RWE Supply & Trading – 1,3 млрд куб. м.

Справка УНИАН. «Укртрансгаз» – ведущая в Украине компания по транспортировке и хранению природного газа, 100% акций которой принадлежат государству. Компания состоит из 16 структурных подразделений на правах филиалов, промышленные объекты которых находятся во всех областях Украины. Объем транспортировки газа в 2012 году составил 132,4 млрд куб. м.

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Кабмин направил 1,8 млрд грн на реконструкцию «Охматдета» и института рака

Кабинет министров поручил Министерству финансов перераспределить средства госбюджета и направить 1,789 млрд грн на строительство современного лечебно-диагностического комплекса Национальной детской специализированной больницы «Охматдет», реконструкцию и расширение Национального института рака, а также закупку медицинского автотранспорта и оборудования в рамках поддержки реформирования системы здравоохранения.

Об этом говорится в распоряжении Кабмина № 472-р от 3 июля, размещенном на Правительственном портале.

Этим же распоряжением Кабмин перераспределил 348 млн грн в качестве субвенции местным бюджетам на осуществление проектов социально-кономического развития территорий.

Как сообщал УНИАН, в апреле Президент Украины Виктор Янукович поручил Кабмину немедленно разрешить ситуацию с финансированием строительства нового корпуса «Охматдета».

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Украина закончила июнь с "нулевой" базовой инфляцией

Базовая инфляция (Базовый индекс потребительских цен, БИПЦ) в Украине в июне 2013 года против мая 2013 года составила 0% (БИПЦ - 100%).

Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики Украины.

По данным ведомства, в июне 2013 года против декабря 2012 года базовая дефляция составила 0,3% (БИПЦ - 99,7%), к июню 2012 года зафиксирована инфляция - 0,1% (БИПЦ - 100,1%), за январь-июнь 2013 года против января-июня 2012 года - инфляция 0,4% (БИПЦ - 100,4%).

Базовая инфляция исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов, которые носят административный, событийный, а также сезонный характер. Преимущественно речь идет о ценовой динамике, которая не учитывает изменения цен на продовольствие и энергоносители.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в июне 2013 года по сравнению с маем составила 0%, в годовом выражении (против июня 2012 года) зафиксирована дефляция в размере 0,1%, с начала 2013 года (июнь 2013 года к декабрю 2012 года) инфляция составила 0,2%.

Украина завершила 2012 год с дефляцией 0,2%. Снижение потребительских цен по итогам года было зафиксировано впервые с 2002 года.

По прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), инфляция в 2013 году ожидается на уровне 5,9%.

Всемирный банк в 2013 году ожидает инфляцию в Украине на уровне 9,5% (7,4%), в 2014 году – 5,9% (7,1%).

Госбюджет на 2013 год рассчитан исходя из прогнозных макроэкономических показателей годовой инфляции (декабрь к декабрю) в 4,8%, предельного дефицита госбюджета в 3,2% ВВП и темпов роста ВВП в 3,4%.

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«Свобода» сформирует правительство национальной альтернативы

Всеукраинское объединение «Свобода» будет формировать правительство национальной альтернативы.

Как сообщили в пресс-службе партии, такое решение принял политсовет ВО «Свобода» во время заседания в Киеве 5 июля 2013 года.

Организация работы и руководство правительством национальной альтернативы поручены заместителю председателя партии, народному депутату Александру Сычу.

Программа действий правительства национальной альтернативы будет сформирована в соответствии с «Программой защиты украинцев», на основе опыта деятельности Всеукраинского объединения «Свобода» в местных советах, системной законодательной работы в Верховной Раде Украины, ради постоянного контроля и мониторинга действий нынешнего Кабмина.

Политсовет ВО «Свобода» также определил планы общепартийной деятельности на близкую и среднесрочную перспективу. В частности, проведение в этом году массовых общеукраинских мероприятий к 80-ой годовщине Голодомора 1932-33 годов и празднование 200-летия со дня рождения Тараса Шевченко в 2014 году.

Во время заседания был принят ряд кадровых решений по поводу приема и исключения из рядов ВО «Свобода».

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Украинская биржа установила максимальный объем котировки

Котировальная комиссия Украинской биржи приняла решение с 8 июля ограничить максимальный объем котировки, адресованной всем участникам торгов, объемом не более 250 тыс. грн, сообщили УНИАН в пресс-службе комиссии.

Также установлено, что компаниям запрещается ставить котировки объемом больше, чем размер открытых лимитов на 10 участников торгов из ТОП-20 участников рынка по результатам торгов на рынке акций без учета РЕПО за последний квартал (далее – ТОП-10).

Если существует ситуация блокировки рынка котировкой (объем лучшей котировки больше объема лимитов, открытых на ТОП-10), то администратор торговой системы делает предупреждение и дает 30 минут на открытие лимитов на участника торгов, который хочет акцептовать котировку. Если лимит не установлен и котировка "запирает" рынок, то администратор вправе сам установить (повысить) лимит в размере котировки на ТОП-10 и информирует котировальную комиссию в связи с попыткой манипулирования таким участником торгов.

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Группа СКМ продает «Украинский аптечный холдинг»

Крупнейшая холдинговая компания Украины - группа СКМ (г. Донецк) продает входящий в ее структуру «Украинский аптечный холдинг» в связи с потерей интереса к фармацевтической отрасли.

Об этом в комментарии агентству УНИАН сообщила пресс-служба СКМ.

«Развитие аптечного направления перестало быть приоритетным для СКМ. Сейчас украинский рынок торговли медикаментами находится в таком состоянии, что для дальнейшего успешного развития этот бизнес должен быть профильным. Это просто невозможно в силу масштаба группы СКМ и обширных инвестиционных программ развития в ряде направлений бизнеса компании. Поэтому, получив интересное, с нашей точки зрения, предложение, мы решили выйти из данного бизнеса», - говорится в сообщении.

Компания отмечает, что детали сделки не разглашаются по решению сторон.

Как сказала директор по коммуникациям в СКМ Наталья Емченко, сделка еще не закрыта и детали группа пока не комментирует.

«Есть принципиальное решение о продаже СКМ своего фармацевтического бизнеса», - отметила она.

При этом Емченко сообщила, что СКМ доволен проектом и условиями будущей сделки.

Справка УНИАН. «Украинский аптечный холдинг» был образован в начале 2009 года на основе сети аптек, которая с 2004 года работает под брендом «Здравица» и состоит из более 30 фармамаркетов и классических аптек.

На сегодняшний день «Украинский аптечный холдинг» владеет и управляет сетями аптек из более 200 фармамаркетов, аптек, аптечных киосков и аптечных пунктов; развивает направление мелкооптовой торговли медикаментами.

В группу СКМ входят горно-металлургический холдинг «Метинвест» и энергохолдинг ДТЭК, банк ПУМБ и «Ренессанс-Капитал», страховые компании АСКА и АСКА-Жизнь, телекоммуникационная группа Vega, Медиа группа «Украина» и издательский холдинг «Сегодня Мультимедиа».

В числе активов группы также «ЭСТА Холдинг» (недвижимость), «Украинский ритейл» (розничная торговля), UMG (добыча глин), «Параллель»(оператор рынка нефтепродуктов), HarvEast (сельское хозяйство), «Украинский аптечный холдинг», машиностроительный холдинг «Горные машины», транспортный холдинг «Портинвест» и другие.

100% акций компании СКМ принадлежат бизнесмену Ринату Ахметову.

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Минсоцполитики профинансирует военные пенсии в полном объеме

Министерство социальной политики Украины заявило о финансировании июльских пенсий бывшим военным на сумму 1,4 млрд грн, сообщила УНИАН пресс-служба Минсоцполитики.

«Согласно законодательству, выплата пенсий ежемесячно проводится в определенные дни с 4 по 25 число. В июле выплаты происходят вовремя и в полном объеме. Уже полностью профинансированы пенсии бывшим военным на сумму 1,4 млрд грн», - цитирует пресс-служба директора Департамента пенсионного обеспечения и социальной защиты инвалидов Минсоцполитики Николая Шамбира.

По словам Шамбира, на выплату всех июльских пенсий уже направлено почти 30% от месячной потребности.

«Что касается пенсионных выплат в целом, то на эти цели, по оперативным данным, уже перечислено 5,9 млрд грн, таким образом, обеспечено 28,5% месячной потребности. Запланировано, что в июле будет перечислено 20,6 млрд грн», - сказал Шамбир.

Как сообщал УНИАН, в феврале Кабинет министров Украины утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2013 год с доходами 230,3 млрд грн, расходами 252,1 млрд грн и дефицитом 21,8 млрд грн, что на 5,4 млрд грн (24,8%) меньше фактического показателя в 2012 году.

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Инфляция в Украине начнется осенью - эксперты

Рост индекса потребительских цен в Украине начнется осенью текущего года, полагают опрошенные УНИАН эксперты.

По словам руководителя аналитического подразделения группы «Инвестиционный Капитал Украина» Александра Вальчишена, спрос на продукцию ключевых экспортно-ориентированных отраслей Украины продолжает падать, внутренний спрос также остается слабым. «Статистика занятости населения говорит о том, что количество занятых в экономике Украины до сих пор не вернулось до уровня докризисных 2007-2008 годов, и если учитывать информацию по всем секторам экономики, продолжает сокращаться. Таким образом, в Украине низкие показатели инфляции являются не подтверждением перехода на новую экономику, а свидетельством плачевного состояния экономики», - говорит эксперт.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко прогнозирует небольшую дефляцию в июле и августе, а в сентябре - значительный рост цен. «Во-первых, скорее всего, за счет финансовых векселей увеличится количество свободных денег в обращении у бизнеса, а это будет сигналом к росту производства и росту заработной платы. Во-вторых, традиционно в конце года делается эмиссия гривни и максимально погашаются долги по бюджету, в том числе и местным бюджетам. Все это и будет стимулировать инфляцию в конце года», - полагает эксперт.

По прогнозам аналитиков "Первого украинского международного банка", приведенным в аналитическом обзоре, переданном УНИАН, потребительская инфляция в 2013 году составит 0,9%, а цены производителей промпродукции вырастут на 7,5%.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в июне 2013 года по сравнению с маем составила 0%, в годовом выражении (против июня 2012 года) зафиксирована дефляция в размере 0,1%, с начала 2013 года (июнь 2013 года к декабрю 2012 года) инфляция составила 0,2%.

Украина завершила 2012 год с дефляцией 0,2%, при этом снижение потребительских цен по итогам года было зафиксировано впервые с 2002 года.

Государственный бюджет Украины на 2013 год рассчитан, исходя из прогнозных макроэкономических показателей годовой инфляции (декабрь к декабрю) в 4,8%, предельного дефицита госбюджета в 3,2% ВВП и темпов роста ВВП в 3,4%.

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Объемы агрокредитования в Украине за 5 месяцев выросли до 37,7 млрд грн

Объемы агрокредитования в Украине на конец мая 2013 года составили 37,7 млрд грн, что на 5,7% больше, чем за аналогичный период 2012 года, говорится в статистическом отчете Национального банка Украины.

Согласно отчету, в мае наблюдалось ускорение темпов прироста кредитов аграриям до 2,7% по сравнению с 1,6% в апреле. Прирост был сформирован исключительно за счет роста кредитов, предоставленных в национальной валюте, рост которых с начала года составил 4,9% и на конец мая был равен 27,4 млрд грн. Кредитование в иностранной валюте с начала года выросло на 7,9% и составило 10,3 млрд грн.

Остатки по кредитам за указанный период составили 2,7 млрд грн, что на 10,3% меньше, чем годом ранее и на 21,4% ниже апрельских показателей.

Объем выдачи новых займов к концу мая был равен 4,8 млрд грн, что на 27,6% больше, чем на конец мая прошлого года, однако на 26,6% меньше, чем в апреле т.г.

Процентная ставка по кредитам сельскохозяйственным корпорациям (без учета овердрафта) в национальной валюте в мае составила 16,6% против 17,3% в апреле т.г. и 17,4% в мае 2012 года. Ставка в иностранной валюте для аграриев в мае была равна 8,4%, тогда как в апреле этот показатель составлял 9,0%, а в мае прошлого года 11,6%.

Как сообщал УНИАН, объемы агрокредитования на конец 2012 года составили 36,5 млрд грн, что на 6,9% больше, чем в 2011 году.