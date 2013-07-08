В ближайшие дни ситуация с выдачей загранпаспортов нормализуется - миграционная служба

Государственная миграционная служба и ГП «Полиграфкомбинат «Украина» сегодня, 8 июля, заключили договор о закупке бланков паспортов гражданина Украины для выезда за границу, что позволит нормализовать ситуацию с выдачей загранпаспортов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной миграционной службы.

«Как ожидается, уже 9 июля первая партия бланков будет доставлена в ГП «Государственный центр персонализации документов», которое начнет персонализацию бланков (внесение информации о владельцах паспортов). Таким образом, начиная с 10 июля, Государственная миграционная служба Украины сможет начать отгрузку готовых паспортов в регионы», - говорится в сообщении.

«Следовательно, в ближайшее время ситуация с выдачей загранпаспортов нормализуется и в дальнейшем паспорта будут изготовляться в штатном режиме», - заверили в ГМС.

Как сообщалось, причиной задержек с выдачей загранпаспортов было изменение производителя бланков. Ранее бланки загранпаспортов изготовлял консорциум ЕДАПС.