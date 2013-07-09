Латвия получит сегодня официальное приглашение в еврозону

Сегодня еврокомиссар по монетарным делам Олли Рен официально объявит о вступлении прибалтийской страны в еврозону с 1 января следующего года, сообщают Вести.Ru.

Важность этого события для Латвии сложно переоценить. Между тем, большинство опрошенных жителей балтийской республики – 62% – выступают против введения в стране евро, правда это уже ни на что не влияет.

Необходимые требования Латвия уже выполнила: ее экономические показатели – в рамках так называемых Маастрихтских соглашений. Дефицит бюджета – заметно меньше 3% от ВВП страны, государственный долг – не 60, а всего 40%, а инфляция – меньше 1,5%.

Но приглашение в зону евро обошлось недешево: сокращались пенсии, материнские пособия и социальные выплаты. Сейчас на общей карте Европы Латвия в компании не богатых, а самых бедных стран, таких как Болгария и Румыния. Уровень ВВП на душу населения в Латвии почти вдвое меньше, чем в среднем по Евросоюзу.

Со дня введения евро две валюты будут ходить в стране всего две недели, однако сдача будет выдаваться только в евро, а банкоматы перестанут выдавать старую валюту. Обменять латы в банках можно будет в течение полугода. Обменный курс составит 0,70 латов за 1 евро.

Интересно, что большая часть латышей голосует против введения евро – результаты опросов.

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