Компартия надеется собрать 4 млн подписей за проведение референдума по Таможенному союзу

Коммунистическая партия Украины надеется собрать не менее 4 миллионов подписей за проведение референдума, на который будет вынесен вопрос: «Поддерживаете ли Вы присоединение Украины к Таможенному союзу Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации?».

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе КПУ, заявил в Луганске лидер фракции Компартии Петр Симоненко.

“Сейчас наша главная задача - собрать не менее 4 миллионов голосов, когда законодательство требует 3 млн», - сказал Симоненко.

Как сообщал УНИАН, 19 июня лидер фракции КПУ заявил, что Коммунистическая партия Украины с 8 сентября планирует начать сбор подписей за проведение референдума о вступлении Украины в Таможенный союз.

Он также проинформировал, что 8 сентября состоится собрание относительно референдума, на котором будут 2 тыс. делегатов со всех регионов Украины. “И, соответственно, принятие решения о начале сбора подписей. 8 сентября такое мероприятие уже будет проводиться, и мы начнем, по сути в соответствии с законом процедуру сбора подписей по проведению референдума”, - сказал лидер КПУ.

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