ЕС обратится в суд ВТО по поводу введения Россией утилизационного сбора на авто
11:48, 09 июля 2013Разное
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Европейский союз намерен сегодня обратиться в суд Всемирной торговой организации по поводу введения Россией утилизационного сбора на автомобили, сообщает агентство «Рейтер» со ссылкой на источники в дипломатических кругах ЕС.
"Надеемся, что этот вопрос будет решен быстро. Важно, чтобы Россия как член ВТО играла по правилам мировой торговли", - цитирует агентство источник.
Как сообщал УНИАН, с 1 сентября 2012 года Россия ввела утилизационный сбор на импортные автомобили. Сбор был введен с целью защиты российского автопрома в условиях резкого снижения пошлин после вступления РФ в ВТО.
Верховная рада Украины 4 июля 2013 года приняла закон о введении утилизационного сбора.
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