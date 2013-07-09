Россия продолжит склонять Украину в сторону евразийской интеграции - эксперт

Россия продолжит склонять Украину в сторону евразийской интеграции.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал содиректор программ по вопросам внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Михаил Пашков сегодня во время круглого стола “Европейская интеграция Украины: внутренние факторы и внешние влияния”.

“Российская сторона как продолжала, так и будет продолжать попытки привлечь Украину на сторону евразийской интеграции”, - сказал он и добавил, что Россия использует ряд рычагов для влияния на Украину, начиная со СМИ и заканчивая “пророссийскими настроениями в ряде регионов”.

Эксперт также назвал ряд преград для евроинтеграции Украины. В частности, это очень низкий опыт личного присутствия украинцев в странах ЕС.

Также существует языковой барьер: и в первую очередь украинцы берут информацию о ЕС и Таможенном союзе из русскоязычных источников, затем - из украинских, а из западных - не более 4-5%, отметил он.

Кроме того, по словам Пашкова, у украинцев существует большое количество стереотипов и ошибочных суждений относительно ЕС.

“Например, люди считают, что при подписании Соглашения об ассоциации в Украине будут развернуты военные базы ЕС”, - сказал он, добавив, что другим стереотипом является мнение, что Украина превратится в свалку радиоактивных отходов.