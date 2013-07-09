Подписание Соглашения с ЕС не значит, что Украина не вернется к евразийской модели - эксперт

Подписание Соглашения об ассоциации с ЕС не значит, что Украина не будет возвращаться к евразийской модели.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение выразил директор энергетических программ Центра «НОМОС» Михаил Гончар сегодня во время круглого стола “Европейская интеграция Украины: внутренние факторы и внешние влияния”.

“Если даже гипотетически представить, что ноябрь 2013 года принесет подписание фундаментальных документов с Европейским Союзом, то мы совсем не гарантированы от того, что потом не произойдет очередное отклонение маятника в сторону евразийской модели”, - сказал он.

По мнению Гончара, такой “статус-кво маятникоподобных колебаний” больше всего хочет сохранить украинская власть.

Он также отметил, что выбор Украиной той или другой модели в энергетической сфере станет индикатором выбора страны в целом.

Также, по мнению Гончара, европейский выбор несет в себе потенциал роста, тогда как “другой вариант” - это вариант пути в никуда.

В свою очередь заместитель председателя правления Центра политико-правовых реформ Виктор Тимощук отметил, что интеграция с Таможенным союзом, на их взгляд, не выдвигает никаких требований к сфере управления страны.

“Мы сегодня имеем фактически одинаковые сферы управления - что в странах - членах Таможенного союза, что в Украине”, - сказал он и добавил, что характерными признаками здесь является, в частности, сращивание власти и бизнеса, олигархия, закрытость власти и коррупция.

“То есть, выбор Украины в интеграции с Таможенным союзом означает, что мы сохраняем существующее состояние дел, которое может только ухудшаться”, - сказал Тимощук и выразил мнение, что вступление в ЕС будет способствовать изменениям в сфере управления.